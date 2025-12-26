Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Autor: ,
  9:57aktualizováno  9:57
Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili, příčinu zjišťují vyšetřovatelé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Hořelo v menším objektu, něco jako mobilheim. Zahořela podlaha a pohovka,“ uvedl Marek.

Záchranáři odvezli do Klatovské nemocnice dva dospělé a dvě děti mladšího školního věku s podezřením na lehkou intoxikaci zplodinami hoření, uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Není to jediný požár, po němž v pátek v kraji skončil člověk v nemocnici kvůli nadýchání kouře. Po nočním požáru v rodinném domu v Kolinci na Klatovsku odvezli zdravotníci do nemocnice v Klatovech muže středního věku s podezřením na lehkou intoxikaci kouřem, řekl Štěpán. Podle Marka hořela plastová vana v rodinném domě.

Svátky jsou rušné

Letošní vánoční svátky mají hasiči v Plzeňském kraji velmi rušné. „Je to mimořádné,“ řekl Marek. Jen na Klatovsku například den před Štědrým dnem hasili požár v rodinném domě v Nové Vsi - Rajsku. Hořelo v domě, kde je známá šumavská brusírna skla a také prostory pro ubytování. Nikdo nebyl zraněn, škoda ale dosáhla k pěti milionům korun.

Na Štědrý den zničil požár rodinný dům v obci Milčice na Klatovsku. „Shořela tam komplet celá střecha i s podkrovím,“ uvedl Marek. Škoda byla předběžně odhadnutá na několik milionů korun.

Podle aktualizované statistiky zásahů měli letos hasiči v Plzeňském kraji od 24. prosince dosud 64 zásahů, z toho 11 požárů. Loni to bylo za celé tři dny vánočních svátků 23 událostí, z toho pět požárů.

