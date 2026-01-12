Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, zasahovalo 21 cisteren

Autor: ,
  9:07aktualizováno  9:07
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Od 5:20 zasahujeme u požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Z vozidla, které hořelo v motorové části se požár přenesl na halu,“ uvedli hasiči.

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)
14 fotografií

Hasiči dostali požár pod kontrolu před osmou hodinou, dál se nešíří a síly a prostředky na místě jsou dostatečné pro jeho úplnou likvidaci, na které teď pracují.

„Některé jednotky jsou odesílány zpět. Zásah ale nekončí. Vyšetřovatelé budou zjišťovat škodu a příčinu,“ napsali hasiči na síť X.

Na místě zasahovalo 12 jednotek s 21 cisternami. Požár zasáhl celou halu, ve které byl uskladněný papír. Nikdo v ní nebyl, takže se nikdo nezranil.

„Po sedmé hodině jsme třetí stupeň poplachu snížili na druhý,“ komentovala z místa mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.