„Na místě jsme zasahovali téměř do 23. hodiny. Vzhledem k zjištěnému charakteru a rozsahu zranění obou nezletilých dívek věc nakonec prověřujeme pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla v pátek policie na síti X.
Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na popáleninové centrum do Prahy, druhé do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
K neštěstí došlo při zájmovém kroužku v odpoledních hodinách. Podle hasičů se vznítila chemická látka a došlo k požáru.
Zprvu se hovořilo o explozi, později hasiči upřesnili, že o výbuch nešlo. V místnosti bylo podle policie 14 dětí a dva dospělí.
Hasiči zjišťují příčiny požáru a látky použité při pokusu. „Na místě jsme ve spolupráci s chemickou laboratoří Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče odebrali vzorky. Ty budou podrobeny expertizám,“ řekl mluvčí hasičů Radek Mencl.