Ve Zlíně hoří střecha střední pedagogické školy, na místě je sedm jednotek hasičů

  18:18aktualizováno  18:25
Hasiči ve Zlíně v pondělí večer likvidují požár střechy na budově střední školy v České ulici. Zatím jej nemají pod kontrolou. Na místě zasahuje sedm profesionálních a dobrovolných jednotek, podle dostupných informací při požáru nikdo neutrpěl zranění.

Uvnitř budovy by neměli být žádní lidé, řekl mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.

Oznámení o požáru Střední školy pedagogické a sociální Zlín přijali hasiči po 17:00. „Hoří střecha pedagogické školy. Událost zatím není lokalizovaná, je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Nemám informace o žádných zraněních. Uvnitř budovy by neměly být žádné osoby. Informace jsou takové, že se lidé evakuovali před naším příjezdem,“ řekl mluvčí.

Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

