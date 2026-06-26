V centru Prahy hoří hotel. Lidé se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice

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  18:19aktualizováno  18:31
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Pražští hasiči zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v...

Pražští hasiči zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze. (26. června 2026) | foto: Robert Oppelt, MF DNES

Pražští hasiči zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v...
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské...
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské...
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské...
6 fotografií
Hasiči zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze, uvedli to na síti X. Hosté se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice. Je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Kouř je vidět z širokého okolí.

Podle dostupných informací hoří část střechy hotelu v křižovatce ulic Hybernská a Opletalova. Na místě je větší množství hasičských jednotek.

„Jedná se o požár na střeše hotelu v ulici Hybernská, která je kompletně uzavřena. Vnitřní prostory objektu jsou lehce zakouřené,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Pražští hasiči zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze. (26. června 2026)
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze. (26. června 2026)
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze. (26. června 2026)
Všechny složky IZS zasahují u nahlášeného požáru střechy hotelu v Hybernské ulici v Praze. (26. června 2026)
6 fotografií

„Hasební proudy máme nasazeny vnitřkem budovy a hasíme i z vnějšku,“ dodal.

Mluvčí záchranné služby Karel Kirs pro iDNES.cz uvedl, že na místě je jedna posádka záchranářů, inspektor a evakuační speciál EVA.

„Událost se doposud obešla bez zranění. Aktuálně na místo povoláváme ještě jeden speciál jakožto podporu pro zasahující hasiče. Pokud by se cokoliv stalo, například kvůli přehřátí a podobně, aby měli klimatizovaný prostor,“ sdělil Kirs.

Podle informací policie na síti X proběhla samovolná evakuace hostů z přilehlé terasy a baru. „Z důvodu zásahu složek IZS jsou uzavřeny ulice Opletalova, Hybernská, Bolzanova a U Bulhara,“ sdělili policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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V centru Prahy hoří hotel. Lidé se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice

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