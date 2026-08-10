Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila

Autor: ,
  13:01aktualizováno  13:01
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani účast konkrétního člověka na jeho založení, případ odložila.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Požár vznikl pravděpodobně vznícením staré munice v horku,“ řekla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Při požáru se nikdo nezranil. Kriminalisté zjišťovali, zda někdo v této souvislosti nespáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

Oheň se rozhořel 2. července 2025 mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko armádního skladu zhruba na čtyřech hektarech. Lidé z okolních obcí dostali varovnou SMS, aby se do oblasti nevydávali. Zpočátku požár hasil jen vrtulník s bambivakem kvůli několika výbuchům staré pyrotechniky v lesním porostu.

Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. V akci je vrtulník s bambivakem. Vodu nabírá v Labi. (2. července 2025)
Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. (2. července 2025)
Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního skladu. V akci je vrtulník s bambivakem. Vodu nabírá v Labi. (2. července 2025)
Hasiči pokračují v likvidaci požáru u muničního skladu mezi obcemi Hrdly a Travčice na Litoměřicku. (3. července 2025)
23 fotografií

Požár hasiči zlikvidovali 4. července. Do oblasti poté platil pro veřejnost dva týdny zákaz vstupu.

V bývalém vojenském prostoru v lese, kde je nyní muniční sklad, bylo po druhé světové válce v roce 1945 a 1946 uloženo velké množství munice, při výbuších byla rozmetána do širokého okolí.

3. července 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.