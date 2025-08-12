Požár vedení u České Třebové komplikuje vlakovou dopravu. Trať je průjezdná zčásti

  22:12
Požár trolejového vedení komplikuje nedaleko stanice Česká Třebová provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po 21. hodině byl provoz obnoven ve dvou ze čtyř traťových kolejí. České dráhy informovaly, že pro úsek Česká Třebová - Ústí nad Orlicí zajišťují kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude podle ČD omezený do středečních 02:00.
Situaci potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. „Na místě bylo zjištěno poškozené nosné lano. Dráty trakčního vedení zajiskřily a zapálily kousek trávy pod sloupem trakčního vedení,“ uvedl Kavka.

Podle webu Správy železnic je závada v úseku Parník odbočka - Česká Třebová. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.

„Vlak EC 283 zůstává stát za místem mimořádné události a připravuje se evakuace za asistence hasičů,“ sdělily České dráhy. Vlak EC 265 Baltic Express mimořádně zastaví ve stanici Choceň pro nástup a výstup cestujících. Některé spoje jedou odklonem mimo stanice Česká Třebová a Pardubice hl. n.

Podle webu Českých drah mohou vlaky za místem mimořádné události navýšit svá zpoždění o 30 až 90 minut.

