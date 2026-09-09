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Tragický požár restaurace v Mostě. Státní zástupce obžaloval dva lidi

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  16:09aktualizováno  16:09
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Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo.

KRIMI

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Informaci přinesla Česká televize. Obviněné dvojici hrozí až desetiletý trest.

Obžaloba byla podána k Okresnímu soudu v Mostě ve středu. Jména obviněných ani návrh trestu státní zástupce nezveřejnil. Policejní vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala.

Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
V mostecké restauraci U Kojota probíhá odklízení následků tragického požáru. (14. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
45 fotografií

Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz jde o manžele Miloslava a Janu Čechovy, kteří s médii dlouhodobě nekomunikují.

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.

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