Tragický požár restaurace v Mostě. Státní zástupce obžaloval dva lidi

Informaci přinesla Česká televize. Obviněné dvojici hrozí až desetiletý trest.
Obžaloba byla podána k Okresnímu soudu v Mostě ve středu. Jména obviněných ani návrh trestu státní zástupce nezveřejnil. Policejní vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala.
Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz jde o manžele Miloslava a Janu Čechovy, kteří s médii dlouhodobě nekomunikují.
Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.