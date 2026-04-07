Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník

  8:08aktualizováno  8:08
Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu.

ilustrační snímek

Požár v obtížně přístupném terénu byl hasičům nahlášen v 15:45, zásah trval do 19:21. Požár likvidovalo 11 jednotek.

„Hasiči požár hasili i za použití speciální techniky. Použity byly tři čtyřkolky, dron a povolán byl i vrtulník PČR pro letecké hašení, který provedl 24 shozů,“ uvedl mluvčí hasičů Kalvoda.

Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 20 tisíc korun

