Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků, řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
Pět vrtulníků vzlétne okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání.
Požár komplikuje zejména nepřístupný terén. „Hasiči se tam mají problém pohybovat,“ podotkl mluvčí. V celé zasažené oblasti hrozí pád stromů. Zatím se nikdo ze zasahujících nezranil.
K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů.
„My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu.
„Jisté to není“
Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by v neděli chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.
Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.