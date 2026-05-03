Hasiči zabránili dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Na místo míří vrtulníky

Autor:
  8:06
Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. V neděli na místě bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika.
Likvidace požáru v národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. (2. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hasiči likvidují požár u Rynartic v Českém Švýcarsku. (2. května 2026)
Dronový snímek požáru v infračerveném spektru, krátce pro jeho nahlášení. (2....
Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže na 50 kubíků vody pro vrtulníky k nabírání vody do bambi vaků, řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

Pět vrtulníků vzlétne okolo 8:00, další se přidají asi v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Dva úseky požáru jsou pod kontrolou. Síly a prostředky budou hasiči směřovat hlavně na třetí úsek u oblasti Na Tokání.

Požár komplikuje zejména nepřístupný terén. „Hasiči se tam mají problém pohybovat,“ podotkl mluvčí. V celé zasažené oblasti hrozí pád stromů. Zatím se nikdo ze zasahujících nezranil.

K požáru se sjely jednotky z širokého okolí i z jiných krajů.

„My zde už máme dva odřady a na cestě je dalších pět odřadů. Dohromady tady budeme mít 70 jednotek,“ uvedl Kalvoda. Podle hasičů míří teď k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další kraje vyrazily k ohni už v sobotu.

„Jisté to není“

Hasičům pomáhá také speciální vybavení záchranných útvarů. Jednotky by v neděli chtěly docílit lokalizace. „Jisté to není,“ upozornil mluvčí. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.

Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, uvedla policie na síti X. Policisté žádá veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

