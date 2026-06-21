Pod známým klubem v centru Prahy vypukl požár, oheň vyhnal z budovy stovku lidí

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  7:58aktualizováno  7:58
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Na Václavském náměstí v Praze hořely v sobotu kancelářské prostory v budově pod známým klubem Duplex. Na místě zasahovali hasiči ze tří stanic, kteří požár likvidovali zevnitř i zvenčí. Z objektu se samovolně evakuovalo asi sto lidí, nikdo nebyl zraněn.

Zásah v centru metropole byl rozdělen do dvou částí. Zatímco jedna skupina hasičů se soustředila na likvidaci plamenů, další pracovala na odvětrávání zakouřených prostor.

Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
9 fotografií

Kvůli zásahu byl uzavřen jeden z výstupů ze stanice metra, který vede před zasaženou budovu. „Aktuálně probíhá přetlaková ventilace objektu,“ uvedli hasiči krátce po 11. hodině večer.

Hasiči museli postupovat nejen vnitřkem objektu, ale také z vnější strany budovy. Právě poloha požáru v rušné části Prahy si vyžádala nasazení více jednotek a koordinovaný postup přímo na místě.

Ještě před dokončením zásahu opustilo budovu přibližně sto osob. „Evakuace proběhla samovolně a obešla se bez zranění,“ uvedla iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková. Příčina vzniku požáru ani výše škody zatím nebyly upřesněny.

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