Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, o půl hodiny později byla trať průjezdná celá. Záchranáři ošetřili tři lidi. Vyplývá to z vyjádření mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky a mluvčí záchranné služby Michaely Bothové.

Podle Kavky zatím není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál. Uvedl, že 16 cestujících bylo evakuováno do stanice Nemotice, kde byla přistavena náhradní autobusová doprava.

Záchranáři vyslali k události lékařský tým, dvě záchranářské posádky, inspektora provozu, velkokapacitní sanitku a terénní vůz.

„Zdravotníci vyšetřili tři osoby, u kterých vzniklo podezření, že se nadýchaly zplodin hoření. Po kontrole stavu jsme je ponechali na místě,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že 16 lidí pak při zajištění tepelného komfortu transportovali k přistavenému evakuačnímu autobusu.

Hasiči u požáru vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Požár zničil hnací vozidlo. Další dva vagóny jsme uchránili,“ uvedli na sociální síti Threads.

Podle fotografií vagonu, které Kavka poskytl médiím, je vagon po požáru značně poškozený. České dráhy na svých webových stránkách sdělily, že hořel osobní vlak jedoucí z Veselí nad Moravou na Hodonínsku do Brna.

Mezi Nesovicemi a Nemoticemi dopravce zavedl náhradní autobusy. Provoz se na trati přerušil před 5:00, po jedné z traťových kolejí se podle webu Českých drah začalo jezdit v 8:00. Vlaky mohly nabírat zpoždění deset až patnáct minut. Trať byla plně zprůjezdněná kolem 8:30.

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. (20. října 2025)
