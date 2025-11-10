„Se závadou takového rozsahu se dopravce za 30 let fungování této řady motorových vozů nesetkal. Preventivně proto přistoupil k okamžitým prohlídkám 36 vozidel stejné řady s cílem eliminovat riziko, že by se podobná událost opakovala,“ uvedla Česká televize.
Požár předního vozu osobního vlaku zastavil 20. října provoz na trati asi na tři hodiny. Hasiči evakuovali 16 cestujících a vyhlásili druhý stupeň poplachu.
|
20. října 2025
Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Záchranáři vyšetřili tři lidi kvůli podezření, že se nadýchali zplodin hoření. Díky zásahu hasičů se podařilo uchránit další dva vagóny vlakové soupravy, navzdory tomu jsou škody v milionech korun.