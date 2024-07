Za výbuch domu může fotovoltaika, řekli hasiči. Plameny přehřály baterii

„Vyšetřování příčiny je u konce,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Požáru a výbuchu podle ní předcházelo poškození článků v bateriovém úložišti fotovoltaického systému vlivem neobjasněné provozně-technické závady. Z poškozených článků se poté do interiéru objektu uvolňovaly hořlavé plyny vzniklé rozkladem elektrolytu.

„Tyto plyny spolu se vzduchem vytvořily uvnitř objektu výbušnou směs, která byla následně iniciována plamenným hořením uvnitř technické místnosti,“ sdělila mluvčí. Došlo k deflagraci, tedy menší formě výbuchu doprovázené tlakovou vlnou, vzniklé plynné a vzduchové směsi s tlakovým účinkem, který způsobil destrukci objektu.

Výbuch, který způsobil rozsáhlé poškození rodinného domu, nastal v technické místnosti rodinného domu. Vzhledem ke statickému narušení objektu hasiči prozkoumali a zdokumentovali interiér objektu pomocí bezpilotního prostředku.

Na místě události 25. června zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Už při jejich příjezdu bylo zřejmé, že je poškozen celý rodinný dům od přízemí až po střechu. V době výbuchu se naštěstí uvnitř nikdo nenacházel, událost se tak obešla bez zranění. Hasiči zajistili místo a pomocí vodních proudů ochlazovali ohnisko v přízemí domu,“ dodala Götzová.

Podle sousedů si majitel domu instaloval sluneční elektrárnu sám. Což potvrdili i hasiči, podle nichž si systém nakoupil po jednotlivých částech. V provozu byl podle všeho od září 2023.

Pomáhá obec i dárci

Když byl redaktor MF DNES na místě den po výbuchu, mluvil také s majitelem domku, ten se však k události vyjadřovat odmítl. „Nic k tomu říkat nebudu,“ vzkázal tehdy ze zahrady od příbuzných.

Režisér Tomáš Magnusek (radní Náchoda, bezp. za SOCDEM; senátní kandidát na Náchodsku) v červenci vyzval, aby dárci přispěli postižené rodině, a zveřejnil video, v němž promluvil strýc majitele domku: „Z minuty na minutu se z nich stali bezdomovci, dalo by se říct. I když jsem jim poskytl azyl u sebe doma, ale jsou to provizorní prostory, děti jsou u jedné nebo druhé babičky, odděleně od sebe, to je blbý.“

Podle něj bylo štěstí, že ten den paní nepracovala na home office, ale odvolali ji do práce.

„Kdyby byla doma, už by taky byly doma děti ze školní družiny a školky. Tam se mohla stát tragédie,“ zmínil strýc ve videu.

Poděkoval za pomoc obci Provodov-Šonov, která přistavila kontejnery, odhlasovala finanční dar 50 tisíc a zřídila transparentní účet pro rodinu. Aktuálně je na něm od dárců 494 tisíc korun a předpokládá se, že jej obec ukončí koncem srpna.

Další soukromá iniciativa na Donio.cz usilovala o 3,5 milionu korun, ale vybralo se 103 tisíc a sbírka již skončila. Na sociálních sítích proti ní někteří debatéři vystupovali kvůli tomu, že by se z ní mělo platit živobytí rodině na rok až dva, než si postaví jiný dům a poplatí víc než dva miliony z dřívější hypotéky.

Domek, kam policie a hasiči zakázali vstup, se už druhou noc stal terčem zlodějů. Podle rodiny byla škoda asi 30 tisíc korun. Pak instalovali fotopasti a najali agenturu, třetí noc se pokoušel lézt přes plot další člověk. Rodina s kamarády se pak pustila do rozebírání stavby, aby některé materiály zachránili.