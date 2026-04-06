Na Žďársku hoří les. Platí druhý stupeň poplachu

  17:46aktualizováno  17:46
Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové zasáhl plochu přibližně dvou až tří hektarů.
Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

První jednotky k požáru vyjely po 15:15. Podle webu hasičů zasahuje devět cisternových automobilových stříkaček. Na místě jsou i vyšetřovatelé, výši škody ani příčinu ještě nestanovili. Zásah se podle Musilové dosud obešel bez zranění.

Krajští hasiči v pondělí zasahovali i u několika menších požárů. V Jiřicích na Pelhřimovsku se požár lavičky a trávy obešel bez škody. Stejně dopadl i požár suché trávy u Nového Města na Moravě.

Přibližně ve stejnou dobu jako k Bystřici nad Pernštejnem museli hasiči vyjet i k obci Borovnice na Žďársku. Podle Musilové tam začalo hořet jehličí a požár byl menšího rozsahu.

Ke třem požárům v přírodě museli ve stejný den odpoledne vyrazit i hasiči z Jihočeského kraje. Informovali o nich na síti X. Šíření ohně tam urychlil silný vítr. „Všechny požáry máme zlokalizované, probíhá likvidace, vše beze škod na majetku a bez zranění osob,“ uvedli hasiči po 16:00.

