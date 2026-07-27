Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

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  16:00aktualizováno  16:07
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Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar místo požářiště majiteli objektu. Prověřování příčiny vzniku požáru zabere několik měsíců.

KRIMI

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„Kriminalisté ohledali místo činu, vyslýchají svědky a dál pracují na získávání veškerých dostupných informací, které by mohly vést k ustanovení příčiny vzniku požáru. Potřebné bude vyžádat také několik znaleckých posudků z různých odvětví,“ přiblížila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Z místa mimořádné události se vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm.

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026)
Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole ohořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (23. července 2026)
Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole ohořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (23. července 2026)
Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec 2026)
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„Svou činnost ukončila také dronová služba, jejíž bezpilotní prostředky s termovizní technikou byly po celou dobu zásahu významnou oporou při vyhledávání skrytých ohnisek a průběžném monitorování stavu objektu,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Vyšetřování bude trvat měsíce

Od vypuknutí požáru 9. července hasiči na místě provedli rozsáhlé hasební práce, dlouhodobé dohašování, nepřetržité monitorování požářiště i řadu technicky náročných činností zaměřených na zajištění bezpečnosti zasahujících i obyvatel v okolí.

Přestože dnešním dnem činnost hasičů přímo na místě požáru končí, případ zůstává nadále předmětem vyšetřování.

„Vyšetřovatelé HZS Zlínského kraje společně s kriminalisty Policie České republiky pokračují ve zjišťování příčiny vzniku požáru i stanovení výše vzniklé škody,“ doplnila Javoříková.

Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí jeho zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Jeho okolí budou policisté střežit ještě do úterního rána. Pak budou dodržování zákazu kontrolovat v nepravidelných intervalech. Pokud by se někdo neoprávněně dostal dovnitř, budou tento přestupek řešit v souladu se zákonem.

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