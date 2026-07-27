„Kriminalisté ohledali místo činu, vyslýchají svědky a dál pracují na získávání veškerých dostupných informací, které by mohly vést k ustanovení příčiny vzniku požáru. Potřebné bude vyžádat také několik znaleckých posudků z různých odvětví,“ přiblížila mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Z místa mimořádné události se vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm.
„Svou činnost ukončila také dronová služba, jejíž bezpilotní prostředky s termovizní technikou byly po celou dobu zásahu významnou oporou při vyhledávání skrytých ohnisek a průběžném monitorování stavu objektu,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Vyšetřování bude trvat měsíce
Od vypuknutí požáru 9. července hasiči na místě provedli rozsáhlé hasební práce, dlouhodobé dohašování, nepřetržité monitorování požářiště i řadu technicky náročných činností zaměřených na zajištění bezpečnosti zasahujících i obyvatel v okolí.
Přestože dnešním dnem činnost hasičů přímo na místě požáru končí, případ zůstává nadále předmětem vyšetřování.
„Vyšetřovatelé HZS Zlínského kraje společně s kriminalisty Policie České republiky pokračují ve zjišťování příčiny vzniku požáru i stanovení výše vzniklé škody,“ doplnila Javoříková.
Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí jeho zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Jeho okolí budou policisté střežit ještě do úterního rána. Pak budou dodržování zákazu kontrolovat v nepravidelných intervalech. Pokud by se někdo neoprávněně dostal dovnitř, budou tento přestupek řešit v souladu se zákonem.