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Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje
Hasiči bojují s požárem budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. (červenec 2026)
Autor: Pavel Stojar
Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Vrtulník UH-60 Black Hawk hasí požár jedné z budov v bývalém baťovském továrním areálu, 9.července 2026, Zlín. Hasiči vyhlásili čtvrtý stupeň požárního poplachu. Část budovy se zřítila.
Autor: ČTK
Hasiči ve Zlíně prolévali sutiny částečně zřícené budovy 34 vodou. (9. července 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje, MAFRA
Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl rozsáhlý požár, se zřítila. (9. červenec 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl rozsáhlý požár, se zřítila. (9. červenec 2026)
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Hasiči ve Zlíně prolévali sutiny částečně zřícené budovy 34 vodou. (9. července 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje, MAFRA
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Autor: HZS Zlínského kraje
Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec 2026)
Autor: Satelitní snímek © 2026 Vantor Provided by European Space Imaging