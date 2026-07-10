Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, sazba je pět let

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  15:42aktualizováno  15:42
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Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.

Budova hoří od čtvrtka, hasiči požár nadále likvidují. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené, zákaz vstupu je vymezen páskami.

Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, kterou vlastní společnost Cream, začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu.

Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec 2026)
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. (10 července 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem z roku 2020.
157 fotografií

Hasiči mají požár od noci ze čtvrtka na pátek pod kontrolou, plameny se tedy už dále nešíří. Hasební práce však pokračují. Místo požáru by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.

Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou.

„Aktuálně na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Nasazený je i policejní vrtulník, který provádí shozy vody na zasaženou budovu. Budeme dohašovat a ochlazovat konstrukce, tak abychom zabránili šíření zplodin z požáru. Apelujeme na občany, aby si zavírali okna a nevětrali,“ řekl v pátek odpoledne mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

KRIMI

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Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nemohou přiblížit na méně než 70 metrů. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.

Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun.

Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila.

Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec 2026)
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. (10 července 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. červenec 2026)
157 fotografií

Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním.

KRIMI

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