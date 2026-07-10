Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, sazba je pět let

Budova hoří od čtvrtka, hasiči požár nadále likvidují. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené, zákaz vstupu je vymezen páskami.
Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, kterou vlastní společnost Cream, začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu.
Hasiči mají požár od noci ze čtvrtka na pátek pod kontrolou, plameny se tedy už dále nešíří. Hasební práce však pokračují. Místo požáru by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou.
„Aktuálně na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Nasazený je i policejní vrtulník, který provádí shozy vody na zasaženou budovu. Budeme dohašovat a ochlazovat konstrukce, tak abychom zabránili šíření zplodin z požáru. Apelujeme na občany, aby si zavírali okna a nevětrali,“ řekl v pátek odpoledne mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nemohou přiblížit na méně než 70 metrů. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.
Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila.
Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním.