Požárů bylo loni méně, zemřelo však více lidí. Škody způsobené požáry klesly o 25%

Praha Hasiči v loňském roce vyjeli k 18 374 požárům, což meziročně byl pokles o více než devět procent. Zahynulo při nich ale 119 lidí, zatímco rok předtím to bylo 100 lidí. Přímé škody způsobené požáry meziročně klesly o 25,2 procenta na 2,15 miliardy Kč. Novinářům to v úterý řekli zástupci hasičského sboru.

Celkový počet výjezdů hasičů, tedy například i k dopravním nehodám a technickým haváriím, vzrostl o 4,7 procenta na 130 249. Celkový nárůst výjezdů je podle předběžných statistik dán zejména stoupajícím počtem technických havárií.



V loňském roce hasiči vyjížděli k jednomu požáru, u kterého škoda přesáhla 100 milionů korun, a to v únoru v pražské Michli. K požáru skladovací haly vyjelo tehdy rekordních 37 jednotek požární ochrany, uvedl náměstek hasičů pro integrovaný záchranný systém František Zadina.

Hasiči loni zachránili a evakuovali 74 888 lidí, předloni to bylo 84 990. Nejvíce zachráněných osob bylo při zásahu v Červené Vodě v Ústí nad Orlicí, kde hasiči z lanovky dostali 74 dospělých a 34 dětí.

Generální ředitel sboru Drahoslav Ryba uvedl, že loni zahynul jeden hasič, když se pod ním při vyšetřování příčiny požáru v Petrovicích u Karviné propadl strop.

Nárůst výjezdů je podle Ryby dán i dopravními nehodami, zatímco podíl požárů se stabilně pohybuje mezi 14 a 18 procenty. Zadina dodal, že i když loni bylo méně požárů souvisejících se suchem než předloni, klimatickou změnu je nutné brát v potaz a připravovat se na ni. V reakci na dotaz ohledně vyššího počtu úmrtí uvedl, že požáry jsou povětšinou dílem nešťastné náhody a těžko předvídat, jakou tragédii způsobí.

Menší počet evakuovaných osob byl podle Zadiny způsobený zejména sníženým počtem nahlášených bomb ve veřejných budovách. Pokud jde o zaměstnance, podle náměstka sboru Františka Vaverky nemají hasiči žádný problém shánět lidi. V loňském roce dostal sbor navíc 150 tabulkových míst, která byla podle Vaverky naplněna už v březnu. „Procento nenaplněnosti se pohybuje kolem jednoho procenta,“ dodal Ryba. Doplnil, že se loni sboru podařilo vyjednat s vládou navýšení rozpočtu o 434 milionů korun, čímž se rozpočet dostal na úroveň roku 2010. „Budeme bojovat o navýšení prostředků ze státního rozpočtu,“ řekl.

Problematické únikové hry

Z hlediska prevence se loni hasiči zaměřili například na tzv. únikové hry. „Bohužel jsme zjistili, že provozovatelé her v České republice nesplňují požadavky požární ochrany v takové míře, jakou bychom si představovali,“ uvedl náměstek pro prevenci Daniel Miklos. Provozovatelé her podle něj při nápravě spolupracují. Sbor řešil a nadále bude řešit také otázku elektomobilů, u kterých připravují návrhy legislativy. „Je to pro nás poměrně nová situace, která není dostatečně vyřešená nikde ve světě,“ řekl ředitel.

Další otázkou, kterou se hasiči loni zabývali a nadále ji budou řešit, je rekodifikace stavebního práva. Stávající návrh nového stavebního zákona, který se nyní připomínkuje, podle Vavery přesouvá rozhodování o požární bezpečnosti na úředníky. Ti nicméně podle něj problematice nerozumí tolik jako hasiči, kteří reálně krizové situace řeší. V tomto duchu hasičský sbor návrh připomínkoval a podle Ryby již ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v dopise uvedla, že jejich připomínky ministerstvo do zákona zapracuje.

Ředitel dále uvedl, že za 20 let, kdy sbor v současné formě existuje, hasiči vyjížděli k 2 786 923 zásahům. Při požárech zachránili majetek v hodnotě 197 miliard korun, dodal. Prezentované statistiky za loňský rok jsou předběžné, definitivní údaje budou zveřejněny v ročence v březnu.