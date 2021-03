Pozastavit AstraZeneku si nemůžeme dovolit, říká šéf komory Kubek. Zprávy jsou podle něj zmatečné

PRAHA Česko je nejhorší na světě, zdravotníci melou z posledního, my si nemůžeme dovolit zpomalovat očkování, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf České lékařské komory Milan Kubek. Zároveň uvedl, že možné nežádoucí účinky po vakcíně AstraZeneca se musí ještě prověřit, látku svým pacientům stále doporučuje. Pozitiva podle něj převažují.

Lidovky.cz: Co říkáte na poslední dění kolem vakcíny AstraZeneca?

Zprávy jsou hodně zmatečné. Naočkováno touto látkou je velké množství lidí a udávané nežádoucí účinky, které se musí prošetřit, nejsou tak časté. Považoval bych za chybu, kdyby se očkování vakcínou AstraZeneca zastavilo. Denně nám umírá dvě stě lidí na covid, epidemická situace zůstává v Česku mimořádně špatná. Jedině očkování může vrátit naše životy do normálu. Podle dostupných údajů je AstraZeneca účinná stejně jako vakcíny tohoto typu, třeba proti chřipce či pneumokoku. Případné nežádoucí účinky se musí prošetřit, a to se děje. To je standardní postup a myslím si, že není důvod k panice.

Lidovky.cz: Přeci jenom více než dvacet státu, včetně Německa, Francie či Itálie, raději preventivně pozastavilo očkování touto látkou. Nemělo by se k podobnému kroku uchýlit i Česko?

Řekl bych, že jde o takový dominový efekt. Musíme si ale uvědomit, že žádná ze zemí, které jste jmenovala, není v tak katastrofální situaci jako jsme my. Česko je nejhorší na světě, zdravotníci melou z posledního, my si nemůžeme dovolit zpomalovat očkování. Tisíce lidí by za to zaplatilo životem. Už takhle jsme očekávali, že touto dobou budeme mít naočkováno dva až tři miliony lidí. Realita je jinde. Nemáme dostatek jiných vakcín a musíme očkovat co nejrychleji. Jiné státy si to dovolit mohou. Možné nežádoucí účinky se vždycky široce medializují, ale musí se skutečně prověřit, jestli tam je nějaká souvislost s očkováním. Může to být také náhoda.

Lidovky.cz: Setkáváte se ve své ordinaci s odmítavým postojem svých pacientů k očkovací látce AstraZeneca?

Je pravda, že vakcína nemá nejlepší pověst, teď se může ještě zhoršit. Lidé mají největší zájem o Pfizer či Modernu. Nejsem očkovací centrum, se mnou se pacienti spíše radí. Já jim vždy řeknu, že v tuto chvíli je lepší jakákoliv přiměřeně účinná a úspěšná očkovací látka než riskovat nákazu.

Lidovky.cz: Takže vy osobně AstruZeneku i přes to všechno doporučujete?

Ano, zatím nejsou dostupné žádné validní informace, které by ukazovaly, že je lepší prodělat covid, než se nechat očkovat vakcínou AstraZeneca. Možné nežádoucí účinky jsou v nesrovnatelně menších frekvencích než závažné průběhy koronaviru. V nemocnicích máme devět tisíc lidí, to je obrovské číslo.