Kvůli oblevě hrozí laviny. Lidé by si měli dát pozor na pohyb po horách mimo vyznačené trasy

ČR V obou lavinových pohořích - tedy v Jeseníkách a Krkonoších - platí v současnosti druhý stupeň lavinového nebezpečí. „To znamená, že laviny mohou strhnout ti, kdo se tam pohybují, aniž by měli,“ uvedl na dotaz serveru Lidovky.cz Radek Zeman, tiskový mluvčí Horské služby ČR. Samovolné sesuvy lavin prý zatím nejsou předpokládané, i když vzhledem k oblevě je dle Zemana nelze vyloučit.

„Je možné, že lavinový stupeň se bude měnit s tím, jak bude sníh navlhat,“ uvedl náčelník David Savický z horské služby v Bedřichově v Jizerských horách. „Nebudu vám říkat, coby kdyby, ale není to ojedinělá záležitost, že se změnou počasí se sněhové profily mění. Bude záležet na tom, jak masivní to nynější oteplování skutečně bude,“ říká Pavel Jirsa z domu horské služby ve Špindlerově mlýně v Krkonoších.

Na začátku tohoto týdne přitom lavinu v Krkonoších už zažili. Strhli ji dva skialpinisté, kteří se pohybovali mimo vyznačené trasy. Lavina se následně svezla do žlabu Úpičky v Obřím dole nacházejícím se pod Sněžkou. Pro jednoho z mužů byl incident tragický, druhý byl převezen do nemocnice.



V uplynulém víkendu bylo lidí v Krkonoších dle Jirsy logicky méně, protože vláda uzavřela kvůli vyššímu riziku nákazy nemocí covid-19 Trutnovsko, jeden ze zdejších okresů, a policie do oblasti kontroluje vstup. Někteří lidé se na hory ale prý přeci jen vydali. „Co se týče té části, která nebyla uzavřená, to znamená část Krkonoš v Libereckém kraji, tak bych řekl, že lidé byli právě tady. Zkrátka jeli jinam než do Špindlu nebo do Pece,“ uvedl Jirsa. Magdaléna Vlčková, vedoucí tiskového odboru policie Královéhradeckého kraje pro server Lidovky.cz uvedla, že strážníci neevidují, že by se do uzavřeného Trutnovska pokoušel někdo dostat touto cestou.

Do přírody v současnosti vyráží více lidí

„Určitě letos pozorujeme na horách po celou dobu více lidí, než je standardní,“ sdělil náčelník David Savický, přičemž dodal, že to nelze kritizovat a že je to do značné míry logické, když nemohou na vnitřní sportoviště či za jiným vyžitím. „Nejvíce zásahů jsme měli v týdnu, kdy napadlo nejvíc sněhu. Ten sníh byl těžký a lidem se v něm špatně chodilo, bořili se a byli dřív vyčerpaní,“ uvedl náčelník Jirsa.

„Tím, že jich na hory chodí víc, tak se stane, že někteří nemají odpovídající výbavu. A možná ještě častější je, že ne úplně správně odhadnou podmínky, do kterých míří. Jdou pak například v botaskách či bez rukavic,“ doplnil Savický s tím, že tyto případy nejsou rozhodně většinové, spíše prý jde o výjimky.

Trochu jiný pohled na věc má mluvčí Zeman. „Nejsou to rarity, ten trend dnes pokračuje a týká se to primárně víkendů,“ říká. Situaci objasnil i Jirsa z Krkonoš: „Nejedná se pouze o mediální bublinu, takoví lidí jsou, ale zase není to každý zásah, který řešíme.“

V současnosti jsou ale zásahy dle horské služby složitější. „Tím, že nám ubyly úrazy ze sjezdového lyžování, tak máme podstatně méně zásahů,“ sdělil Jirsa. „Dějí se většinou v horách, takže pro nás je to celkově složitější a také déle trvá, než případ vyřešíme,“ uvedl náčelník z Krkonoš. Horská služba v takovýchto případech musí zasahovat ve vícero lidech a ne všude se dá dostat s technikou.