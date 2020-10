24. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Do fakultních a dalších nemocnic napříč celou republikou míří na pomoc se zvládáním pandemie covidu-19 čím dál více mediků. Někteří z nich přitom nečekali na „povolávací rozkaz“ a do války s covidem vyrazili dobrovolně. Co je k tomu vedlo a jaké situace v nemocnici zažívají? Přečtěte si jejich příběhy, které popsali pro server Lidovky.cz.

Medici vyrazili do boje s covidem. Školy jim ale zkoušky neodpustí, místo toho si mohou přijít na hezké peníze Vláda uložila medikům pracovní povinnost 12. října, jednotlivé lékařské fakulty následně předaly seznamy studentů vyšších ročníků krajským úřadům, které jim pak začaly rozesílat „povolávací rozkazy“ podle aktuálních potřeb jednotlivých zdravotnických zařízení.