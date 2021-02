Na žádnou nabídku od vlády jsme nekývli, říká Anna Šulcová. Vypočítává, na co chtěli dát půl milionu od státu

PRAHA Když vláda oznámila vstup na TikTok a plán vynaložit půl milionu korun za kampaň na sociálních sítích na podporu očkování proti covid-19, veřejnost i opoziční politici začali tyto kroky kritizovat. Předmětem kritiky se stali také influenceři Jakub Gulab a Anna Šulcová. Peníze na kampaň kvůli negativním reakcím nakonec odmítli. Právě Šulcová se v rozhovoru pro Lidovky.cz k celé situaci vyjádřila podrobněji.

Minulý týden vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedla plán vydat na sociálních sítích sérii videí vyvracejících dezinformace šířené o očkování proti onemocnění covid-19. Úřad si pro tyto účely zřídil také účet na sociální síti TikTok.

Autory videí, které se postupně objeví na nejznámějších sociálních sítích jako Instagram, Twitter, Facebook, YouTube a právě na TikToku, jsou influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab. Ti se podle vlastních slov i dle Babiše podíleli na celé kampani bez nároku na honorář. Úřad vlády si ale objednal reklamní prostor u agentury Medailer patřící Gulabovi.



Právě za mediální prostor na sociálních sítích měla vláda zaplatit 500 tisíc korun, což vyvolalo vlnu kritiky a influenceři se následně rozhodli, že peníze na nákup reklamního prostoru nevyužijí. „Celou kampaň jsme s Jakubem dělali zcela zdarma,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz zainteresovaná influencerka Anna Šulcová, která mimo jiné také vysvětluje, proč nabídku na tvorbu videí přijala či jak moc odmítnuté peníze ovlivní další směřování kampaně.



Anna Šulcová Narozena 4. března 1999 v Praze.

V současnosti patří mezi nejsledovanější youtuberky a je jednou z nejpopulárnějších tuzemských influencerek. Jen na Instagramu má přes osm set tisíc sledujících.

V loňském roce byla již poněkolikáté oceněna v anketě Czech Social Awards jako jedna z nejinspirativnějších osobností českých sociálních sítí.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla kývnout na nabídku tuzemské vlády a natočit videa vyvracející dezinformace šířené o očkování proti onemocnění covid-19?

Na žádnou nabídku vlády jsem nekývla. Celý koncept videí o vyvracení dezinformací o očkování na covid-19 jsem vymyslela společně se svým kamarádem Jakubem. Obrátili jsme se s ním na Úřad vlády, zda by nás mohli propojit s vědci a odborníky. S tím, že celou pomoc nabízíme zcela bezplatně.

Celou dobu situaci ohledně koronaviru totiž aktivně sledujeme a vyjadřujeme se k ní na našich osobních profilech na sociálních sítích. Jediný záměr byl vyvrátit mýty o očkování na covid-19, abychom se všichni brzy vrátili k normálnímu životu.

Lidovky.cz: Ve videích, na jejichž tvorbě jste se podílela, se vyskytují mnohé známé tváře. S kým se vám pracovalo nejlépe?

Se všemi se mi pracovalo skvěle. Jsou to všichni velmi moudří a inspirativní lidé, k nimž bych se nikdy sama nedostala. Jsem vděčná, že s námi videa natočili, sepsali články a snaží se celé této situaci pomoci.

Lidovky.cz: Překvapily vás reakce, jimž jste musela v posledních dnech kvůli kampani pro vládu čelit?

Čekala jsem pozitivní i negativní reakce, protože koronavirus je už rok nejdiskutovanější téma a každý na to má svůj názor.



Lidovky.cz: Zatím se však zdá, že převládla kritika. Ostatně vzhledem k ní jste se s Jakubem Gulabem rozhodli odmítnout půl milionu korun, které měly napomoci šíření informativních videí po sociálních sítích. Jak moc to ovlivní další směřování kampaně?Kampaň získala za pouhé dva dny velkou mediální pozornost. Máme obrovská čísla sledovanosti a zájmu, to je přesně to, čeho jsme v rámci těchto videí chtěli dosáhnout. Proto věříme a doufáme, že videa i bez placené podpory zasáhnou na sociálních sítích velké množství lidí a budou se šířit dál. Zkrátka myslím, že jsme vytvořili jasná a stručná informativní videa o očkování odkazující na web covid.gov.cz, kde lidé naleznou ještě detailnější vysvětlení.

Lidovky.cz: Opoziční politici i někteří jiní influenceři, jako například Kovy, měli námitky k financování kampaně. Jaký názor na to máte vy jako jedna z jejích hlavních součástí?

Mrzí nás, že po internetu koluje spousta dezinformací o očkování na covid-19 a že s jakoukoliv iniciativou na podporu očkování ještě nepřišla většina těch, kteří mají velký zásah na sociálních sítích.

Lidovky.cz: Peníze však měly být zaplaceny agentuře Medailer patřící vašemu kolegovi Gulabovi. Chápu to tedy správně, že tyto prostředky by následně agentura opět investovala právě na zmíněnou propagaci a z půl milionu korun by vám nezbylo vůbec nic nezbylo?

Ano, je to tak. Celou kampaň jsme s Jakubem dělali zcela zdarma. Plánovaných půl milionu korun mělo být vynaloženo na náklady za inzerci na všech sociálních sítích – YouTube, Instagram, TikTok + web covid.gov, upozornění v mobilních aplikacích eRouška a covid kartě YourPass, které poskytují své služby zdarma.

Pokud bychom zadali nákup reklamního prostoru jiným agenturám, tak k ceně za reklamní prostor budou ještě přidávat své vlastní náklady. Protože jsme tuto kampaň nabídli zcela zdarma a Úřad vlády si tuto kampaň na některých sociálních sítích přímo objednat nemůže, navrhl realizaci nákupu reklamního prostoru Jakub přes jeho mediální agenturu bez jakéhokoliv navýšení ceny.

Lidovky.cz: Přišla vám ta částka vzhledem k okolnostem přiměřená?

Ano. Částku pět set tisíc jsme rozdělili následovně: 224 tisíc na nákup prostoru na síti TikTok, 150 tisíc na příspěvky na Instagramu a 126 tisíc na podporu na YouTube. Uvedu příklad. Na TikToku totiž existuje formát TopView, který stojí dva tisíce euro (zhruba 52 tisíc korun). TopView je video, které se každému uživateli TikToku v České republice ukáže, když otevře aplikaci. Minimální garantovaný zásah na jednom TopView videu je 1,2 milionu impresí.

Organická část x Imprese Organickou částí je míněn obsah, který budeme sdílet na našich osobních profilech bez jakékoliv finanční podpory námi sdíleného obsahu.

Impresí rozumíme počet zobrazení daného příspěvku nebo reklamy.

A teď z druhé strany. Hospitalizace jediného člověka na JIP oddělení stojí dle mých informací 580 tisíc korun na týden. Pokud by naše kampaň měla zachránit alespoň jednoho člověka, smysl má.

Lidovky.cz: Někteří lidé však namítají, že dohromady s Gulabem máte na Instagramu a Twitteru přes milion sledujících a žádné peníze na propagaci byste nepotřebovali, protože máte dostatečný vliv i tak. Jaký je váš názor?

Odhadovaný minimální zásah by byl v placené i organické části dvaatřicet milionů impresí. Takhle bude samozřejmě nižší, ale my budeme i nadále všechna videa a články na našich profilech sdílet dál, tak jak bylo i původně v úmyslu. Budeme doufat, že lidé videa podpoří a budou je sdílet i mezi sebou, protože teď je to jen na nás.

Lidovky.cz: Ve vašem příspěvku na Twitteru jste napsala, že vás mrzí, jak se veřejnost k celé záležitosti postavila. Jaké tedy budou vaše další kroky? Plánujete se i nadále angažovat v problematice týkající se koronaviru?

Samozřejmě. Videa a články, které jsme s vědci připravili, budeme my i státní správa sdílet dál na všech našich profilech. Jedinou cestou, jak se vrátit k normálnímu životu, je očkování a jeho podpora je teď to nejdůležitější, co můžeme udělat.