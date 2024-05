Hlavní tahák novely zákoníku práce: Češi si budou moci určit pracovní dobu. Poškodí to pracovní trh, míní Středula

„Je to hit předlohy. Tato možnost dosud existovala pouze u práce na dálku a na dohody,“ popsal serveru Lidovky.cz odborník na pracovní právo Petr Hůrka. Ten se na tvorbě novely podílel.

Komfort jen pro část zaměstnanců?

Návrh tak dá možnost například manažerům, obchodním zástupcům a zaměstnancům, kteří pracují samostatně, určovat si pracovní dobu podle svých představ. Odbory novinku hodnotí s rozpaky. „Vadí mi, že by se to týkalo jen části zaměstnanců. Ti, kteří pracují v továrně na páse, by si diktovat flexibilní pracovní dobu určitě nemohli,“ řekl odborový předák Josef Středula. Doplnil, že by tato novinka pouze navýšila rozdíl mezi zaměstnanci pracujícími manuálně a nemanuálně. Pružná pracovní doba by tak podle odboráře mohla poškodit i pracovní trh.