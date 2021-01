Díky opatřením se snížil tlak na krematoria, spalují teď pod svou maximální kapacitou

PRAHA Krematoria v Česku v současnosti pracují pod svou celkovou maximální kapacitou a epidemii koronaviru nového typu zvládají, uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po středečním jednání Ústředního krizového štábu. Pomohlo podle něj uvolnění emisních limitů a zákaz dovozu těl ke spalování ze zahraničí.

Snížil se také tlak na nejzatíženější zařízení, kterým bylo v prvních lednových dnech krematorium v Ostravě. Fungovat začal i dispečink, který v případě přetížení některých lokalit zajistí převoz nebožtíků ke spálení do jiného kraje, uvedl.

Do Česka není možné ke zpopelnění těla zemřelých dovážet ze zahraničí od 12. ledna. Opatření schválila vláda s platností do konce současného nouzového stavu 22. ledna. Zákazem dovozu těl ke zpopelnění reagovalo ministerstvo pro místní rozvoj na zprávy o vytíženosti některých krematorií v Česku. Z ostravského krematoria, které nestíhalo, muselo být 58 těl převezeno do jiného zařízení. Opatření doporučil přijmout krizový štáb.

Standardní kapacita kremačních zařízení v České republice je zhruba 700 žehů denně. Ideální maximální kapacita, kterou se ministerstvo pro místní rozvoj snaží dosáhnout, činí podle odhadů 800 žehů za den. Pohřbů do země se denně uskuteční zhruba kolem 30.

V Česku je tisíc hřbitovů a 27 krematorií. Krematoria nejsou v území rovnoměrně rozložena, méně jich je na Moravě. Podle ministerstva to je jednou z příčin, proč se ocitly na hranici kapacitních možností Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Novým koronavirem se v Česku od začátku epidemie prokazatelně nakazilo přes 900 000 lidí. S covidem zemřelo v Česku od začátku epidemie 14.820 lidí. Od začátku roku počet úmrtí stoupl o 2923 případů, a do konce měsíce tak pravděpodobně překoná prosincových 3352 úmrtí. Nejvíc lidí s prokázaným covidem zemřelo za jeden měsíc v Česku v listopadu, a to 4951.