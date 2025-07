„Tento krok souvisí s významným nárůstem cen a oslabením zájmu sponzorů vlivem politiky Donalda Trumpa. Navíc neustále rostou nároky na program, organizační zajištění akce a bezpečnost,“ uvedli organizátoři festivalu na stránkách akce.

Vstupné do Pride Parku na Letné, kde vystoupí i zpěvačka Aneta Langerová, Jana Uriel Kratochvílová nebo kapela Něco něco, je 200 korun. Lidé s průkazem ZTP/P s doprovodem, senioři nad 65 let a mládež do 15 let mají vstup zdarma.

Prague Pride dříve podporovalo americké velvyslanectví v Praze, to se po nástupu prezidenta Donalda Trumpa změnilo.

Oficiální zahájení festivalu je tradičně v podvečer na Střeleckém ostrově, ale už v 8 hodin ráno zavlaje na pražském magistrátu duhová vlajka.

Festivalový program zahrnuje přes 180 akcí, od debat a workshopů po kulturní vystoupení, komunitní setkání nebo sportovní aktivity. Hlavní dění se bude odehrávat na osmi festivalových místech včetně Pride Village na Střeleckém ostrově, která slouží jako centrum festivalu. Na zahájení v Pride Village v pondělí 28. července vystoupí zpěvačka Aiko, která loni reprezentovala Česko v soutěži Eurovision Song Contest.

Záštitu nad festivalem převzali šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ministr kultury Martin Baxa, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr vnitra Vít Rakušan, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, primátor Bohuslav Svobod a místostarostka městské části Praha 7 Hana Třeštíková.

Letošní téma je Kde domov můj? „Promítá se do celého programu. Jeho cílem je upozornit, že LGBT+ lidé jsou v Česku doma stejně jako všichni ostatní a že mají svou vlast rádi, byť jim to mnohdy nedělá úplně jednoduché,“ uvedla ředitelka Prague Pride Festivalu Kamila Fröhlichová.

Předtím, než v sobotu 2. srpna vyjde průvod z Václavského náměstí, bude slova české hymny společně zpívat několik desítek tisíc lidí, které povede hlas zpěváka Štefana Pechy.

„Loni v průvodu kráčelo na šedesát tisíc lidí. Věříme, že letos dorazí minimálně stejně vysoký počet. Nejen aby dali najevo, že podporují hodnoty svobody a otevřeného přístupu k rozmanitosti, ale třeba také aby si ve sdíleném okamžiku propojení zazpívali hymnu,“ říká Fröhlichová.

Od ledna mohou v České republice páry stejného pohlaví uzavřít nově partnerství. To mnozí zástupci LGBT+ komunity považují za chabý kompromis, protože usilovali o možnost uzavírat manželství.