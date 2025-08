V Praze vrcholí festival Prague Pride, duhový pochod se vydal směrem na Letnou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro letošní ročník zvolili organizátoři téma Kde domov můj?, účastníci by si na úvod průvodu měli podle programu v poledne zazpívat českou hymnu.

„Česko je i naše země, chceme se tu mít dobře, a proto vás všechny vyzýváme, choďte prosím k volbám,“ řekla moderátorka Prague Pride před pochodem na pódiu. Na Václavském náměstí se před pochodem sešli davy lidí. Mezi nimi účastníci i zástupci firem a neziskových organizací. Na dolním náměstí k tomu hraje DJ.

Ve 12:00 vyrazil průvod směrem na Letnou. Průvod jde z Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě, Revoluční a Dlouhou na Staroměstské náměstí, odkud bude pokračovat Pařížskou ulicí na Čechův most a po schodech na Letenskou pláň.

Na Letné bude na lidi čekat Pride Park s programem na šesti pódiích. Na koncertu vystoupí například Aneta Langerová, Jana Uriel Kratochvílová, performer Vojtik, taneční post-punková kapela něco něco a drag queen Miss Petty. Lidé budou moci zavítat i na jarmark neziskových organizací či na atrakce, chybět nebudou stánky a občerstvení. Program na Letné skončí ve 22:00.

„LGBT lidé v České republice stále čekají na svá plná práva. Festival Prague Pride je hlavní připomínkou, my jsme nejenom multižánrový festival, na který se mohou lidé přijít bavit, něco se dozvědět, přijít na hudební vystoupení, ale jsme také festival osvětový a snažíme se právě životy LGBT lidí lidem přiblížit,“ řekla ČTK ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová.

Za 15 let existence Prague Pride se podle Fröhlichové změnila návštěvnost festivalu, v prvním ročníku v roce 2011 přišlo podle ní do průvodu 8000 lidí, loni to bylo asi 60.000 lidí. „To samo svědčí o tom, že je o téma zájem, že lidé přicházejí, že se chtějí něco dozvědět nebo se potkat s lidmi, kteří to mají stejně jako oni,“ řekla. Za 15 let by se podle ní dalo hovořit o společenské změně, pozitivnějším náhledu, tolerantnějším prostředí, které komunitu LGBT+ více přijímá. „Ale samozřejmě stále není vyhráno,“ dodala.