Prague Pride vyvrcholí duhovým průvodem, bude na něm víc policistů

Kvůli informacím o plánování útoku na nedávnou podobnou akci v Bratislavě bude na průvod dohlížet více policistů a kriminalistů než obvykle.

Lidé se budou moci zapojit do průvodu již počtrnácté. Na Václavském náměstí pro ně bude již od dopoledních hodin hrát DJ Jan Witek. V provozu budou stánky s duhovými doplňky, líčením i občerstvením. K dispozici budou i mobilní toalety včetně verze pro lidi s omezením pohybu a přebalovacích pultů.

Ve 12:00 se dá do pochodu čelo průvodu, který bude letos opět bez aut se spalovacími motory. Trasa povede z Václavského náměstí ulicí Na Příkopě, zabočí do Havířské ulice, projde přes Ovocný trh a Celetnou na Staroměstské náměstí. Z něj projdou účastníci Pařížskou ulicí, následně přes Čechův most a po schodech vzhůru na Letnou.

Na Letné bude stát Pride Park s programem na šesti různých pódiích. Zazní hudba i mluvené slovo. Lidé budou moci zavítat na pouťové atrakce, do rodinné zóny či na jarmark neziskových organizací. Akce potrvá do 22:00.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců.

Nezletilý chtěl napadnout duhový pochod

Nezletilého Čecha zadrželi pro podezření, že chce ohrozit „duhovou“ akci na Slovenku, zadrželi kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě minulý týden na Moravě.

Chlapce úřady nestíhají za samotnou přípravu teroristického útoku na bratislavský pochod, protože od dalšího jednání sám dobrovolně upustil. Policie mu nicméně klade za vinu podporu a propagaci terorismu a také založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Dospělému pachateli by za tyto činy hrozilo až 15 let vězení.