Praha 1 se rozhodla odklidit špatně zaparkované elektrokoloběžky, firma Lime přivolala policii

Praha Radnice Prahy 1 se rozhodla odklízet z ulic špatně zaparkované či ležící elektrokoloběžky firmy Lime, které překážejí chodcům. Společnost však přivolala policisty, kteří sběr koloběžek zakázali, řekl v pátek místostarosta Richard Bureš (ODS).

Půjčování elektrokoloběžek společností Lime v centru vzbuzuje kontroverze. Na pohyb vozítek po chodnících a nevhodné parkování si lidé dlouhodobě stěžují. Magistrát uzavřel v minulosti s firmou memorandum, nakonec jej vypověděl. Praha 2 zakázala vozítka úplně, přesto se tam objevují. Vyjádření firmy Lime ČTK shání.



„Od začátku jsem to zamýšlel jako provokaci, protože všichni o tomto problému pouze mluví a nic se neděje. Koloběžky se válí po zemi, stojí uprostřed chodníků, překáží pěším a jsou i v oblastech, kde podle provozovatele nemají co dělat. Byla to má akce, radnici nestála ani korunu,“ řekl Bureš.



Do sběru se pustil společně s několika muži ve středu. Za asi hodinu sesbírali přes padesátku ležících, špatně zaparkovaných či u košů odložených polámaných koloběžek. „Vše jsme nafotili a zdokumentovali. Koloběžky jsme nosili, aby se nepoškodil jejich pohon, který nebyl odblokován, a dávali je na jedno místo,“ popsal Bureš. Podle jeho slov následně společnost Lime přivolala policisty, kteří další sběr zakázali.

Koloběžky podle Bureše nejen překáží pěším, ale jsou i nebezpečné. „Na Malé Straně máme školu pro nevidomé a koloběžky se povalují všude okolo. Byli za mnou zástupci organizace nevidomých a evidují řadu zraněných,“ řekl Bureš. Jezdci na koloběžkách pak ohrožují chodce i jízdou po chodníku.

Vztah mezi Lime a pražskými samosprávami je dlouhodobě problematický, firmu kritizuje jak Praha 1, tak zástupci magistrátu a Prahy 2. Radnice již dříve zakázala jejich provoz na celém svém území, to však podle zástupců městské části firma nedodržuje. Vedení magistrátu loni s firmou vypovědělo memorandum o spolupráci.

Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1500 koloběžek. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se elektrokoloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě. Společnost se často potýká s odporem městských samospráv kvůli stejným důvodům, které uvádějí politici v Praze.