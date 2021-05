Praha 1 znovu žádá zákaz nočního prodeje alkoholu ve večerkách. Chce omezit pouliční popíjení

Praha Radnice Prahy 1 vyzvala magistrát, aby vyhláškou zakázal prodej alkoholu ve večerkách po 22:00. ČTK to v úterý sdělil mluvčí městské části Petr Bidlo. Do zákazu by nebyla zahrnuta konzumace alkoholu v pohostinských zařízeních, ale měl by za cíl omezit pití alkoholu přímo v ulicích.

Podobnou snahu měla radnice už v minulosti, ale bez úspěchu. Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana podobné dřívější diskuse vždy narazily na legislativní problémy.

Havlíček prozradil, kdy se otevřou hospody i uvnitř. Počítá se zprvu s poloviční kapacitou „Večerky a podobné provozovny jsou zejména v klasické turistické sezoně velkým problémem, protože si v nich zákazníci nakupují relativně levný alkohol, který pak konzumují na ulicích, a to se všemi negativy, jež k tomu patří, zejména pak s rušením nočního klidu, na něž si stálí obyvatelé oprávněně stěžují,“ uvedl radní Prahy 1 Jan Votoček (TOP 09). Dodal, že Praha 1 je připravena omezit prodej alkoholu v prostorách, které prodejnám sama pronajímá, ale pro plošnou regulaci je nutné schválit městskou vyhlášku. Tu by muselo nechat připravit vedení magistrátu, následně by ji schvalovalo městské zastupitelstvo. Portugalsko umožní turistické lety ze zemí Evropské unie, včetně Česka Podobnou snahu tehdejší vedení Prahy 1 mělo v roce 2016, tehdy po městu chtělo omezení prodeje po 22:00 na území pražské památkové rezervace. Nyní je pití alkoholu na veřejnosti v Praze řešeno s pomocí vyhlášky zahrnující výpis míst, kde je zakázáno. Zákaz platí na více než osmi stovkách míst v metropoli. Zástupci magistrátu již delší dobu mluví o novele vyhlášky, která byla naposledy upravena v roce 2013. Zatím se však nová úprava neuskutečnila. Turismus v Praze zažil drtivý propad Mluvčí Prahy Hofman ČTK sdělil, že město zatím od Prahy 1 novou žádost oficiálně nedostalo. „Víme pouze o požadavcích z minulosti. Předchozí diskuse vždy skončily na tom, že obce nemohou svými obecnými předpisy regulovat sortiment v provozovnách. Regulaci prodeje alkoholu je totiž v České republice řešena na úrovni zákona. Praha 1 navíc nikdy neuvedla právní důvody, které ji vedou k odlišnému názoru,“ sdělil. Na radnici první městské části se začátkem loňského roku vyměnilo vedení a Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) nahradil v čele městské části dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN). Původní koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů a Zelených navrhovala z důvodu velkého hluku zejména v Dlouhé ulici a jejím okolí po magistrátu omezení otevírací doby nočních podniků v centru, které se nakonec neuskutečnilo. Přibývá alkoholiků, zvykli si popíjet doma. Riziko nevnímají, berou to jako ‚sebeléčbu‘ Pro turismus v Praze, který je závislý převážně na zahraničních návštěvnících, znamenala pandemie koronaviru drtivý propad. Do ubytovacích zařízení v Praze přijelo podle informací Českého statistického úřadu v letošním prvním čtvrtletí 82 109 lidí. V meziročním srovnání to představuje propad o 92,9 procenta. V hotelech, penzionech a kempech ubylo hlavně zahraničních hostů, jejichž počet klesl o téměř 97 procent. Z Česka přijela do hlavního města necelá čtvrtina návštěvníků proti prvnímu čtvrtletí loňského roku.