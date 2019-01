Praha 1 souhlasí s převodem ateliéru sochařky Wichterlové na magistrát. V ateliéru chce zřídit expozici

PRAHA Vedení Prahy 1 souhlasí s převodem bývalého ateliéru sochařky Hany Wichterlové na Malé Straně na magistrát a nebude za pozemek požadovat náhradu. Řekl to starosta městské části Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). Bývalé vedení radnice za převod pozemku s ateliérem požadovalo dotaci na opravu přilehlého objektu. Magistrát chce v památkově chráněném ateliéru, kde sochařka žila a tvořila 50 let, zřídit expozici.

„Jsme pro zřízení galerie a řešíme s magistrátem, jak to udělat,“ uvedl starosta. Dodal, že je potřeba dojednat otázku přístupové cesty a dalších detailů, ale samotný plácek s ateliérem je z jejich strany jasný. „Nemáme potřebu o všem nějak handlovat,“ uvedl.



Po převzetí ateliéru by jej měla do správy převzít Galerie hlavního města, která plánuje zachovat stávající podobu interiéru tak, aby ukazoval, jak umělkyně žila a tvořila. Expozici by pak mohly doplnit další krátkodobé výstavy. Zpřístupnění ateliéru veřejnosti bude předcházet nutná rekonstrukce.

Ateliér jako národní kulturní památka

Otázka ateliéru se dostala do veřejné diskuze poté, co bývalé vedení Prahy 1 pod vedením Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09) oznámilo záměr celý dům i s ateliérem prodat. Po odporu rodiny sochařky a části veřejnosti z toho sešlo. Poté o objekt projevil zájem magistrát, jeho tehdejší vedení však odmítlo s radnicí jednat o případné náhradě. Ministerstvo kultury mezitím ateliér prohlásilo národní kulturní památkou.

Hana Wichterlová patřila mezi nejvýznamnější meziválečné sochařky. Její bratr byl chemik Otto Wichterle. Nyní chátrající malostranský ateliér a přilehlá zahrada patřily mezi oblíbená místa setkávání českých umělců a intelektuálů. Sochařka v ateliéru v roce 1990 zemřela.