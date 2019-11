Praha 1 vypověděla nájemní smlouvu prodejci masek Hitlera, policie prověřuje, jestli prodej nebyl protiprávní

PRAHA Radnice Prahy 1 v úterý vypověděla nájemní smlouvu provozovateli malostranského obchodu se suvenýry, který prodával gumové masky Adolfa Hitlera. Městská část to oznámila v tiskové zprávě. Podle radnice byl návrh na výpověď smlouvy podán na základě porovnání skutečného sortimentu obchodu s nájemní smlouvou. V ní provozovatel obchodu tvrdil, že účelem pronájmu je prodej předmětů představujících tradiční pražskou a českou kulturu či výrobků chráněných dílen.

„Na základě podnětu od občanů a opozičního kolegy jsem sortiment obchodu ještě o víkendu zkontroloval a zjištěné informace jsme porovnali s nájemní smlouvou a veškerými dokumenty k nájmu. Na základě těchto zjištění jsem podal návrh na vypovězení smlouvy, aby byl prostor znovu soutěžen,“ sdělil radní pro majetek David Bodeček (Piráti). Smlouva skončí současnému nájemci začátkem příštího roku. Poté budou zveřejněny podrobnosti k novému výběrovému řízení na pronájem daného prostoru. Do řízení se podle Bodečka může přihlásit i stávající nájemce obchodu.



Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?Die Tschechen haben so unter den Nationalsozialisten gelitten. Warum wird solcher Schund mitten in Prag verkauft? pic.twitter.com/30cED6aLyI — Christoph Israng (@velvyslanec_SRN) November 1, 2019

Na prodej Hitlerovy masky v centru Prahy upozornil minulý týden na twitteru německý velvyslanec Christoph Israng. „Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?“ napsal na sociální síti. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová následně řekla, že policie prověřuje, zda prodej masek nebyl protiprávní.



Radnice Prahy 1 v tiskové zprávě uvedla, že připravuje ve spolupráci s magistrátem nová pravidla pro pronájem nebytových prostor. Ve výběru nájemců by tak například nově nebyla rozhodujícím kritériem pouze cena, ale také účel nájmu. „Přiznejme si, že některé obchody jsou pro pražskou památkovou rezervaci opravdu ostuda. A snažíme se to konečně řešit. Byl bych rozhodně rád, kdyby úroveň suvenýrů nabízených turistům byla mnohem vyšší, než co vídáme v některých obchodech dnes,“ sdělil starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).