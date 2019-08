Praha 1 zakryje jeden pisoárů na pražském hlavním nádraží. Paravan má stát až 410 tisíc korun

Praha Radnice Prahy 1 nechá umístit kovovou krycí konstrukci kolem mobilního pisoáru, který v dubnu nainstalovala ve Vrchlického sadech u hlavního nádraží. ČTK to řekl radní městské části Petr Kučera (Zelená pro jedničku). Radnice se chystá vybrat dodavatele, který zábranu vyrobí.

Zároveň zvažuje, že v budoucnu vymění mobilní pisoár za pevný, což by měla konstrukce umožňovat. Zařízení městská část nechala v parku umístit proto, aby muži nevykonávali potřebu kolem okolních stromů.

„Jde o to, že tam chceme umístit kovovou konstrukci, která bude plnit funkci vizuální zábrany,“ uvedl radní. Radnice zatím v rozpočtu vyčlenila na paraván 410 000 korun. „Bude se soutěžit, takže cena by měla být nižší,“ řekl Kučera. Dodal, že zakrytí se bude týkat jednom jednoho ze dvou mobilních pisoárů, který je víc na očích. Soutěž by městská část měla vypsat po prázdninách.

Radnice původně v dubnu a v květnu provoz pisoárů testovala, podle Kučery se osvědčily a nyní je jejich zapůjčení prodlouženo do října. Poté bude městská část řešit, jestli je nahradí pevnými zařízeními. Jeden z pisoárů je naproti vchodu do nádražní haly směrem k Opletalově ulici, druhý nedaleko tramvajové zastávky v Bolzanově ulici.

Vrchlického sady, Pražany přezdívané Sherwood, jsou známé velkou koncentrací bezdomovců a uživatelů drog. Radnice plánuje celkovou obnovu parku. V budoucnu by přes něj také měla vést tramvajová trať, kterou pražský magistrát plánuje z Vinohradské třídy kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice.