Praha 10 zavede pořadníky na byty. 'Nezměrný prostor pro korupci,' kritizuje metodu opozice

Praha Obecní byty budou v Praze 10 putovat k zájemcům podle bodovacího systému pořadníků. Novou metodiku, se kterou přišla rada městské části, si koncem dubna schválilo zastupitelstvo. Zatímco vládnoucí koalice krok obhajuje snahou o spravedlivé rozdělování bytů spravovaných městskou částí, podle opozice vytváří nový systém silný předpoklad pro korupční jednání.

V dokumentu stanovujícím zásady pronajímání bytů pro dostupné a sociální bydlení, který mají LN k dispozici, se nachází sedm různě obodovaných kapitol, jež se snaží určit, jak moc žadatel obecní byt skutečně potřebuje.

Máte například minimálně jedno dítě do tří let? Dostanete dva body. Těhotenství a nebo samoživitelství je v obou případech rovněž po dvou bodech. Pokud žijete na Praze 10 alespoň dva roky, připadne vám celých dvacet bodů, v opačném případě nula. Tabulky dále zohledňují například nedávné opuštění dětského domova nebo vystavení domácímu násilí.

12 bodů dle uvážení komise

Ďábel se však skrývá v detailu. Tím je sedmá bodová skupina, které „nápověda“ ohledně přerozdělování finálních dvanácti bodů zcela chybí. „Komise bytové politiky má možnost přidělit žadateli dle svého uvážení dalších maximálně 12 bodů,“ říká celé znění posledního bodu. K maximálnímu možnému počtu sedmdesáti bodů může tedy ještě přibýt dalších dvanáct. To je také trnem v oku opozici.

„Současná koalice se vydala nejhorší možnou cestou, která otevírá nezměrný prostor pro korupci a podvody,“ řekl LN Radek Lojda z opoziční TOP 09, jenž je sám členem komise. Podle něj nahrává administrativně zkušeným matadorům, kteří „v něm umí dobře chodit skrze úřední kličky nebo znají členy bytové komise“. Samotná bytová komise se skládá ze sedmi členů, pět z nich přitom tvoří zástupci vládnoucí koalice hnutí VLASTA (koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí), ODS a Pirátů.

Starostka z uskupení VLASTA Renata Chmelová opatření brání slovy, že se jedná pouze o možnost doplnění argumentace. „Těch 12 bodů je určeno pouze pro individuální posouzení, co prostě dotazování, šetření a zjišťování nikdy nepostihne,“ sdělila LN Chmelová. Podle ní komisi bodovací systém výrazně pomůže, bude se mít totiž ve svém rozhodnutí o co opřít. „Vždy jsou ale případy, které jen těžko ,vmáčknete‘ do tabulek,“ vysvětlila dvanáct bodů třímajících v rukou komise.

Na jeden byt čtyři zájemci

Možnost ovlivnění komise skrze osobní známosti či protislužby ale teoreticky zůstává. Bytů je totiž k#mání výrazně méně než žadatelů. Podle tiskového mluvčího kanceláře starostky takto městská část v minulém roce rozdělila 90 bytů, o bydlení se ale hlásilo 350 lidí. V závislosti na možnostech financovat opravy bytů by už podle nových pravidel chtěla desátá pražská část rozdělovat sto až sto padesát bytů. Právě v situaci, kdy na jeden byt vychází zhruba čtyři zájemci, se potřebných dvanáct bodů navíc může výrazně hodit.

Z minulosti důvěrně známý systém pořadníků nahradil dosud používaný systém losování. V tom byly jednotlivé skupiny jako senioři, matky samoživitelky či rodiny s dětmi losovány zvlášť. To podle současného vedení ale nepředstavovalo promyšlený systém.

„Losovat o byty, čekat na jakési kolo štěstí a nedbat na to, že jsou tu lidé, kteří si zasluhují pomoc.“ Tak podle starostky Chmelové vypadala praxe za předchozích garnitur. Tehdejší systém podle ní navíc nezohledňoval příliš nízké příjmy některých skupin obyvatel a na ty skutečně potřebné se tak prý nedostávalo. Právě těmto příjmovým skupinám ale paradoxně přechod k bodovacímu systému nemusí příliš pomoci. Cena pronájmu za metr čtvereční se totiž zároveň s novými pravidly zvedá ze 111 korun za metr čtvereční na 140 korun. Nájem nevelkého bytu o čtyřiceti metrech čtverečních tak například stoupne o více než tisícovku měsíčně.

Pořadníky na obecní byty jsou hojně využívaným nástrojem. Uplatňuje je namátkou třeba Mladá Boleslav, Ostrov, Brno či Vrbno pod Pradědem.