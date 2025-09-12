Budova má být po dokončení nejvyšší v Praze i v celé České republice. Dosud prvenství drží brněnský AZ Tower, který měří 111 metrů, následovaný pražskými věžemi City Tower, V Tower a City Empiria a mosteckou SaS group Tower.
O samotný 125 metrů vysoký mrakodrap má být podle záměru investora opřena o deset metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Uvnitř budovy budou nájemní byty, obchody, kanceláře či kulturní centrum.
Stavbu v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé, vedení Prahy 13 před pěti lety podepsalo k plánované stavbě s investorem memorandum. Městští zastupitelé ve čtvrtek spolu se změnou územního plánu schválili i návrh smlouvy, na základě které firma poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.
Z toho 60,7 milionu obdrží Praha, a to 14,7 milionu formou finančního příspěvku a zbytek v podobě revitalizace parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavby dvou výtahů na pěší zónu a vybudování veřejného prostranství před poliklinikou Lípa.
Praha 13 dostane 15 milionů korun. Kromě toho firma zajistí také nový přechod pro chodce, pěší průchod pod Seydlerovou ulicí či průjezd pro zásobování pod Bucharovou ulicí.
Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů, přičemž hlavní pákou je právě nutnost změny územního plánu.
Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem.