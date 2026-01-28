Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Poskytování informací si vyhradilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2.
Při zásahu zadržela policie 16 lidí, sdělil Aleš Cimbala, mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Nespecifikoval, jakého podezření se zásah týká. Úkony jsou realizovány od ranních hodin. Nyní policie s podezřelými provádí další úkony přípravného řízení. Dodal, že více detailů o případu momentálně sdělit nemohou.
„Poskytnutí jakékoliv informace o prověřovaném jednání, o totožnosti osob, či dalších informace, které by mohly přiblížit předmět trestního řízení, by mohlo narušit výpovědní hodnotu potenciálních důkazů,“ uvedl pro iDNES.cz Cimbala.
Policie vyjela do Podskalské ulice a podle příspěvku na síti X i na další místa.
„Policisté Obvodního ředitelství Praha II ve spolupráci s operativním odborem Ředitelství služby cizinecké policie a dalšími útvary provádí realizaci na Městském úřadě Černošice a na dalších místech,“ uvedli.
Policie až na výjimky neumožňuje vstup
Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) potvrdil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy. Až na výjimky nikomu neumožňuje vstup. Původně mělo být pracoviště uzavřené jen dopoledne, nakonec to bude celý den. Lidé si tam tak ve středu už nic nevyřídí.
„Dnes už bychom to nebyli schopni kvalitně a spolehlivě zajistit a některé funkce obnovit. Takže pracoviště zůstane uzavřené a úřední hodiny se ruší,“ řekl Kořínek kolem 11:00. Zrušené jsou i veškeré zkoušky autoškol.
„Klienty, kteří plánovali návštěvu nebo jsou na ni objednaní, a to i na odpoledne, prosíme, aby návštěvu odložili, respektive aby se v systému přeobjednali na jiný den,“ dodal starosta.
Radnice podle starosty čelí telefonickým dotazům. Úředníci obvolávají objednané klienty, aby zbytečně nechodili a přeobjednali se pokud možno na jiný den. Upozornění radnice zveřejnila i na webu. Nejbližší další úřední den je pátek.
V Podskalské ulici je hlavní pracoviště státní správy černošické radnice. Jsou tam především přepážková pracoviště pro klienty, kteří si přijdou vyřídit osobní doklady, cestovní pasy nebo řidičské a technické průkazy. Víc informací o zásahu Kořínek nechtěl říci s odkazem na policejní vyšetřování.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz