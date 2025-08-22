Radnicí Prahy 3 zazněl výstřel, zaměstnanec v kanceláři omylem zmáčkl spoušť

  11:13aktualizováno  11:13
Výstřel zazněl ve čtvrtek kolem 17. hodiny na radnici Prahy 3. Policie i mluvčí radnice pro iDNES.cz uvedli, že se jednalo o nehodu. Zaměstnanec úřadu totiž omylem vystřelil při přesouvání zbraně z opaskového pouzdra do cestovního. Situaci řeší policie, nikdo se nezranil.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Při ukládání kolegovy legálně držené zbraně z opaskového pouzdra do cestovního pouzdra došlo k náhodnému výstřelu,“ řekl redakci tiskový mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

„Kolega byl v tu chvíli v kanceláři sám, nedošlo k žádnému zranění. Situaci sám nahlásil Policii ČR, jak ukládá zákon. Ta následně, ještě týž den, provedla obhlídku místa,“ dodal Habáň.

Událost iDNES.cz potvrdila také pražská policie. „Včera kolem 17. hodiny hodiny jeden ze zaměstnanců radnice vybíjel svoji legálně drženou pistoli a omylem u toho vystřelil,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že se nikomu se nic nestalo. „Na místě jsme byli a událostí se budeme nadále zabývat,“ dodal.

Na otázku, zda radnice vyvodí ze situace nějaký důsledek, mluvčí nechtěl odpovědět. „Nezlobte se, v tuhle chvíli opravdu nebudeme zveřejňovat žádné info nad rámec vyjádření, ale předpokládám samozřejmě, že to budeme dále řešit,“ uzavřel Habáň.

17. října 2022

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.