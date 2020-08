Městská část Prahy vyzvala Petříčka k vypovězení dohody s Hongkongem kvůli příjezdu politického aktivisty

Praha Městská část Praha 3 vyzvala ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby se zasadil o vypovězení extradiční smlouvy mezi Českem a Hongkongem, nebo aby poskytl písemné garance, že občané Hongkongu nebudou při návštěvě Česka zadrženi policií na základě čínské žádosti.

Učinila tak v souvislosti s pozváním k návštěvě hongkongského opozičního aktivisty Simona Chenga. Petříček v minulosti opakovaně řekl, že Česko by na základě extradiční smlouvy nevydalo nikoho stíhaného z politických důvodů.



Místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl (Piráti) v dopisu Petříčkovi uvedl, že městská část chce pozvat Chenga na návštěvu. Termín ani příležitost, u které by se návštěva měla konat, neuvedl. Městská část požaduje předem garance, že Cheng nebude v Praze zatčen na základě čínské žádosti ani nebude „úředně popotahován“. Jako možnost takového ujištění Štrébl navrhl vypovězení extradiční dohody mezi Českem a Hongkongem.



Petříček v minulosti několikrát zopakoval, že Česko se extradiční dohodu vypovědět nechystá. Podle něj jsou v dokumentu výjimky, na základě kterých nelze vydat někoho z politických důvodů. Česko by tak nevydalo ke stíhání člověka kvůli protestu proti čínskému režimu. Čin by podle dohody musel být trestný v obou zemích.

Petříček také argumentoval tím, že extradiční dohoda usnadňuje případnou repatriaci českých občanů, kteří by byli v Hongkongu stíháni. Bez dohody by jejich vydání do Česka bylo obtížnější.

Platnost extradičních dohod s Hongkongem tento měsíc pozastavily Británie, Německo, Kanada či Austrálie, které to učinily v reakci na nový čínský bezpečnostní zákon týkající se obyvatel Hongkongu. Nový bezpečnostní zákon, který začal platit v Hongkongu 30. června, definuje čtyři trestné činy, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Občané Hongkongu zatčení na základě tohoto zákona mohou být souzeni v pevninské Číně.

Podle kritiků zákon porušuje zásadu „jedna země, dva systémy“, k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když v roce 1997 správu nad Hongkongem přebírala od Británie. Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, včetně nezávislého soudnictví.