Požár v areálu nákladového nádraží. Pražští hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Kolem 19:30 hasiči požár potlačili, nyní probíhá dohašování. „Aktuálně zasahujeme na 3 vodní proudy,“ uvedli hasiči.
„U požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží zasahují aktuálně jednotky ve druhém stupni požárním poplachu. Požářiště je rozděleno do několika úseků, nasazeno máme několik vodních proudů. V objektu byla také zaparkovaná vozidla,“ uvedli pražští hasiči na síti X.
Podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové byla budova opuštěná. V důsledku požáru uzavřela policie okolí objektu a omezila provoz.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz