Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Mrtvého muže našli v ulici Vídeňská v Praze 4. Na místě byli detektivové z prvního oddělení, kteří se zabývají vyšetřováním vražd.
„Následným šetřením a po provedení pitvy zemřelého muže, ročník narození 1966, nebylo zjištěno žádné cizí zavinění a policisté v tuto chvíli prověřují, zda se jednalo o nehodu, nebo muž tímto způsobem spáchal sebevraždu,“ informovali policisté na síti X.
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