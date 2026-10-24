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Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

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  10:34aktualizováno  10:34
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Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu či sebevraždu.

Mrtvého muže našli v ulici Vídeňská v Praze 4. Na místě byli detektivové z prvního oddělení, kteří se zabývají vyšetřováním vražd.

„Následným šetřením a po provedení pitvy zemřelého muže, ročník narození 1966, nebylo zjištěno žádné cizí zavinění a policisté v tuto chvíli prověřují, zda se jednalo o nehodu, nebo muž tímto způsobem spáchal sebevraždu,“ informovali policisté na síti X.

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října 2026)
Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října 2026)
Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října 2026)
Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října 2026)
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