Praha 6 odstranila podstavec po soše Koněva. Demolice se ale kvůli masivní vrstvě betonu prodražila

PRAHA Odstranění podstavce po soše maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 bylo o 673 000 korun dražší, než se plánovalo. Dodatečné náklady dnes schválili radní městské části. Na rozebrání soklu, demolici betonových konstrukcí a následnou rekultivaci volné plochy byl původně určen asi milion korun, sdělil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

„Pod přilehlou vydlážděnou plochou se nacházela masivní vrstva betonu, s níž jsme podle původní dokumentace autora pomníku nepočítali. Demoliční práce se kvůli tomu o několik dní protáhly,“ uvedl starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09).

Při plánování demoličních prací se přitom podle mluvčího vycházelo z dokumentace autora pomníku Vratislava Růžičky z roku 1980. Výkresy se ale neshodovaly s reálnou podobou základů pomníku, tudíž cena demolice byla vyšší než jaká byla stanovena na základě dostupné dokumentace.



Podle Hannicha se zbouraly betonové vrstvy, nad nimiž stála socha, a železobetonové konstrukce a na místo byla následně položená hlína, na které se vysadí tráva. V následujících dnech bude na místě na půl roku k vidění venkovní výstava Galerie Paměti národa.

„Hlavní částí výstavy bude audiovizuální objekt připomínající žulový podstavec pod sochou maršála Koněva. Návštěvníci do něj budou moci vstoupit a prohlédnout si videa o složité historii vztahů mezi Československem a Sovětským svazem,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN).

Na náměstí Interbrigády by v budoucnu měl být pomník připomínající osvobození Prahy na konci druhé světové války. Podle Laciny by architektonicko-urbanistická soutěž na realizaci pomníku měla být vypsaná v první polovině roku 2021 a financovat by ji částečně měla Praha.

Radnice, která je vlastníkem sochy, nechala sochu z náměstí v Bubenči na základě rozhodnutí zastupitelstva městské části odstranit 3. dubna. Proti postupu radnice ostře protestovali čeští komunisté, Rusko i prezident Miloš Zeman. V Rusku vyvolalo jednání vlnu protestů. Nyní je socha, oceněná znalkyní na 13 milionů korun, uložena v depozitáři v Měšicích v Praze-východ a následně se má přesunout do Muzea paměti 20. století .

Sovětský maršál Ivan Koněv se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku.