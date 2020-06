Praha 6 podpořila výstavbu paralelní dráhy na Letišti Václava Havla, stanovila ale i několik podmínek

Praha Zastupitelé Prahy 6 podpořili výstavbu paralelní dráhy na Letišti Václava Havla. Podmiňují ji napojením letiště na metro nebo železnici. Zastupitelé také chtějí omezit provoz na letišti do doby, než bude podmínka splněna. Schválili to na svém čtvrtečním zasedání. Výstavba paralelní dráhy by měla začít v roce 2025. Loni letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o téměř milion více.

Vlaky z Kladna po třech letech dojedou až do centra Prahy. Rekonstrukce viaduktu se zpozdila o půl roku Podle radní Evy Smutné (TOP 09) bude díky výstavbě paralelní dráhy zrušena stávající příčná ranvej, což uleví některým obyvatelům městské části. S rozvojem letiště nyní zastupitelstvo nesouhlasí. „Jde pouze o stavbu paralelní dráhy. Letiště zůstane i do budoucna letištěm regionálním,“ řekla.

Za stávajících podmínek je zvýšení kapacity letiště nemožné i podle starosty městské části Ondřeje Koláře (TOP 09). Starosta řekl, že pro navýšení letecké dopravy na ruzyňském letišti chybí státní koncepce dopravy, kolejové napojení letiště a dostatečný počet záchytných parkovišť. Proti výstavbě paralelní dráhy a rozvoji letiště byli opoziční Piráti a Zelení. Podle zastupitelky Evy Tiché (Piráti) paralelní dráha výrazně přitíží nejen obyvatelům Prahy 6, ale i jiných městských částí. Dodala, že plánované rozšíření letiště, které má stát až 55 miliard korun, ovlivní klima ve městě i v zemi a bude mít vliv na rostoucí turismus v hlavním městě. „Budujeme letiště proto, aby ho využívaly cizí společnosti, které na tom budou profitovat. Podívám-li se na to optikou občana Prahy 6, tak nevidím pro Prahu žádný přínos,“ řekl opoziční zastupitel Roman Mejstřík (ANO). Podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí, které je stoprocentním akcionářem společnosti Letiště Praha, jsou investice do rozšíření letiště nezbytné, protože do budoucna lze očekávat další růst počtu cestujících a letiště už loni bylo na hraně své kapacity. Koalici v Praze 6 vytvořila TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN. V 45členném zastupitelstvu má 27 hlasů. V opozici jsou Piráti, ANO a Zelení. Praha 6, kde žije zhruba 104.000 obyvatel, je na severozápadě hlavního města. Městská část zahrnuje celá katastrální území Dejvic, Liboce, Ruzyně, Střešovic, Veleslavína a Vokovic a části Břevnova, Bubenče, Sedlce a Hradčan.