Praha 6 vyhlásila stav dopravní nouze. Řešením mají být světelné závory na silnicích

PRAHA Praha 6 ve čtvrtek vyhlásila stav dopravní nouze. Městská část plánuje, že zavede světelné závory na hlavních přivaděčích - Karlovarské a Podbabské ulici. Tyto závory pustí vozidla obyvatel Prahy 6 do pruhů pro autobusy. Pilotní projekt by měl být spuštěn do konce roku. Praha 6 také zavede zónu placeného stání na celém svém území.

Zastupitelé městské části tak reagují na neúnosnou dopravní situaci zejména kvůli nedokončenému vnějšímu a vnitřnímu silničnímu okruhu. O požadavcích bude v polovině července starosta Ondřej Kolář (TOP 09) informovat primátora.



Opatření počítají také se stavbou tramvajové trati Dědina a Suchdol včetně navazujících P+R parkovišť a tramvajové trati Strahov a odbočky Troja, Bohnice, Kobylisy, s rozšířením Horoměřické ulice, obchvatem a revitalizací Vítězného náměstí nebo s vyvíjením tlaku na vznik kolejového napojení Letiště Václava Havla.

Návrh, který zastupitelstvo schválilo, předložil zastupitelský klub ODS. „Abychom ochránili obyvatele Prahy 6, jsme nuceni začít fungovat jako jakýsi ostrov s omezenou propustností. Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme život, jedná se ale o dokončení klíčových a strategických staveb magistrátu, který už musí začít konat,“ řekl místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS).

Podle starosty městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) se kvůli nečinnosti hlavního města stalo z Prahy 6 velké parkoviště. V této souvislosti zmínil opakované žádosti o vybudování záchytných parkovišť P+R. „Pevně věřím, že se na magistrátu konečně pohnou ledy, a doprava se nejen v Praze 6 začne zlepšovat,“ dodal Kolář.

Pro Prahu 6 je zásadní dostavba silničního okruhu kolem hlavního města. Chce také zahloubit Patočkovu ulici do tunelu od Vypichu až po křižovatku Malovanka. To bude možné až po dokončení severozápadní části okruhu.