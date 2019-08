Praha 6 zakrývá kontroverzní pomník maršála Koněva. Na místě bude lešení a plachta

Městská část Praha 6 se rozhodla, že zakryje sochu sovětského maršála Koněva. Pomník nacházející se na náměstí Interbrigády, který dlouhodobě budí vášně, bude nově obklopovat lešení s plachtou. Radnice tím chce zamezit jejímu opakovanému znečišťování vandaly.

Socha, která připomíná osobu jednoho z osvoboditelů Československa v roce 1945, ale zároveň také muže, který řídil krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956, či se podílel se na sovětské okupaci v roce 1968, byla naposledy poškozena o víkendu, kdy ji neznámí pachatelé polili červenou barvou.



Stalo se tak již poněkolikáté za poslední roky. Radnice proto řeší, co s pomníkem nadále. Prozatím se rozhodla pro jeho zakrytí, o čemž v pátek jako první informovala Česká televize.

„Pracovní lešenářské firmy momentálně montují konstrukci, na které bude plachta. Pomník by tak měl být zakryt,l aby se k němu nikdo nedostal a nemohl jej dále poškozovat,“ řekl serveru Lidovky.cz starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Dodal, že jde o dočasné - nejjednodušší, nejúčinnější a nejlevnější - řešení.

„Rozhodně to tam nezůstane dlouhodobě. Jednak je to překážka ve veřejném prostoru, jednak to není příliš krásné. Doufám tak, že to nebude dlouho,“ uvedl Kolář s tím, že radnice momentálně čeká na reakci ruské strany. Tu již dříve vyzvala k jednání o budoucnosti pomníku.

Je to každoroční úkaz. Kdosi polije sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6 barvou. Následně se spustí vášnivá debata. Na jedné straně se bouří zástupci Ruské federace, případně čeští komunisté, na opačném pólu stojí reprezentanti městské části, kteří musí vynakládat finance na pomník, o jehož přítomnost na svém území ani nestojí.

Uplynulý víkend nastala situace nová. Poté, co neznámý vandal sochu polil rudou barvou a na její podstavec nastříkal nápis „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“, přistoupilo k čištění pomníku několik osob. A to bez vědomí radnice. Ta totiž ještě předtím uvedla, že sochu mýt poněkolikáté již nebude.