Praha a DPP chtějí letos mít stavební povolení na stavbu metra D, stavba měla začít už loni

Praha Hlavní město spolu s dopravním podnikem (DPP) chtějí letos získat stavební povolení na stavbu metra D z Pankráce do Písnice. V létě skončí geologický průzkum a letos rovněž budou dokončeny další zkušební vrty. V úterý to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Kdy přesně stavba začne, není jasné, ale podle vyjádření DPP loni v září by to mohlo být letos na jaře a první úsek by mohl být zprovozněn v druhé polovině roku 2028. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici.

„Pokračuje stavební řízení, v rámci toho jsou vypořádávány námitky a podjatosti. Doufáme, že v letošním roce získáme stavební povolení. Bude také dokončen geologický průzkum a vysoutěžen zhotovitel,“ řekl Scheinherr.

DPP dokončil loni v létě geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu jsou prováděny ještě další průzkumné geologické vrty, které budou součástí budoucích prostor metra. Na zbylých dvou potrvá průzkum do léta letošního roku. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D.

V rozpočtu hlavního města a DPP je stavba metra D naplánováno asi 1,7 miliardy Kč. Větší část z toho půjde z rozpočtu dopravního podniku.

Původně měla ražba začít loni v září. Kvůli pandemii koronaviru se ale prodloužilo například stavební řízení nebo lhůty pro výběrová řízení. Stavební řízení protáhlo rovněž množství připomínek.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat by poté mělo do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je 72,6 miliardy korun a investorem je DPP.