Policie v Praze testovala mladistvé na alkohol, dívce naměřila 3,35 promile

Nejvyšší zjištěnou hodnotou u kontrolovaných bylo 3,35 promile alkoholu, nadýchala ji dívka na Chaplinově náměstí, uvedl v sobotu na webu policejní mluvčí Jan Rybanský.
Podle něj se do akce zapojilo několik desítek pražských policistů, kteří rovněž odhalili čtyři obchodníky, kteří mladistvým alkohol prodali. Jsou nyní podezřelí z trestného činu podání alkoholu dítěti. Policisté vypátrali i tři lidi v celostátním pátrání.
V pátek se policisté souběžně s kontrolou alkoholu u mladých zaměřili na cizince na Smíchově, Andělu, Václavském náměstí a ve stanici metra Můstek. Během několika hodin v těchto lokalitách zkontrolovali zhruba 200 lidí, z toho 125 cizinců. Osmi z nich na místě uložili desetitisícovou pokutu za porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a odhalili tři cizince, kteří byli v ČR neoprávněně. Vedle toho s pěti lidmi řešili držení drog.