Pražská koalice selhala, lze ji rozpustit? píše zoufalý Nacher z ANO ministrovi

Novinářům to v pondělí řekli šéf pražské organizace ANO Ondřej Prokop a předseda zastupitelů hnutí Patrik Nacher na tiskové konferenci ke dvěma rokům od ustavení magistrátní koalice.

„To, co jsme v Praze zažili za poslední dva roky, by tvůrci České sody nedali dohromady ani za deset let. Nepotismus, krádež identity koaličnímu kolegovi, drogy, šikana a sexuální obtěžování v městské firmě, zatýkání v dopravním podniku, rozklad Magistrátu hlavního města Prahy, zpackaná dražba nemovitostí, na kterou pak sami koaliční politici podali trestní oznámení, neoprávněné pobírání odměn náměstkem Hřibem, hrozící mezinárodní vesmírná ostuda s EUSPA, zpomalení a prodražování klíčových staveb, stagnující investice, zpackaná výběrová řízení a takto bych mohl pokračovat,“ vyčítá Nacher koalici.

Hnutí chce po ministrovi, aby mu zajistil podrobný výklad možnosti vyhlášení nových voleb podle zákona. Sám Nacher označil žádost za nezvyklou a vyjadřuje podle něj jisté zoufalství nad stavem pražské koalice, která je ideologicky nesourodá, rozhádaná a neakceschopná.

„Jde o trochu zoufalý krok, ale neumím si představit, že tato koalice povládne ještě jeden a půl roku,“ uvedl. Dodal, že rozložení mandátů v zastupitelstvu zároveň neumožňuje sestavit jinou koalici.

Nesmysl, politická hra, tvrdí Pospíšil

„Je to právní nesmysl. Zastupitelstvo lze rozpustit pouze na základě zákonných důvodů, není to libovůle ministra. Museli by rezignovat všichni členově zastupitelstva i jejich náhradníci,“ reagoval pro iDNES.cz pražský zastupitel za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Tvrdí, že tento krok bere pouze jako opoziční politickou hru hnutí ANO. „Blíží se parlamentní volby,“ dodal.

Zástupci vedení města podle Nachera na začátku svého působení mluvili o tom, že jelikož koalici tvoří stejné strany jako vládu, umožní to prosadit pro Prahu podstatné legislativní změny. To se podle něj ani v nejmenším nepotvrdilo a vedení metropole se nepodařilo prosadit až na jednu výjimku vůbec nic. V některých případech podle Nachera dokonce vládní poslanci prosazovali změny, které mířily vyloženě proti zájmům Prahy.

Míní, že je to případ vyřazení městského okruhu ze seznamu staveb s výjimkou o prodlužování posudku EIA nebo přílepku k energetickému zákonu, který by městu vzal možnost adekvátně zajišťovat výsadbu stromů podle vlastních stavebních předpisů. Návrh energetické novely kvůli tomu Sněmovně vrátil Senát. Pražská koalice podle Nachera neprosadila ani spolufinancování státu pro velké infrastrukturní projekty, jako je stavba vnitřního okruhu nebo linka metra D.

Stavba metra pak kvůli zdržení patří mezi projekty, které vyjmenoval Prokop jako příklady neschopnosti současného vedení metropole. Mezi další patří situace kolem tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka v Praze 8 na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), který podobně jako soutěž na metro D čelí zdržením kvůli řízení u antimonopolního úřadu, uvedl.

Rekonstrukce Barrandovského mostu byla podle Prokopa předražená a oprava Libeňského mostu v zásadě stojí. Dodal, že koalice se nikam neposunula ani v otázkách dostupnosti bydlení či nedostatečných kapacit ve školách. Prokop kritizoval i výběrové řízení na ředitele dopravního podniku (DPP) vypsané poté, co dozorčí rada koncem loňského roku odvolala dosavadního ředitele Petra Witowského. „Takhle netransparentní výběrové řízení na ředitele DPP tady v historii ještě nebylo,“ řekl.

Nacher naopak ocenil, že koalice v některých případech na program zastupitelstva zařazuje body navržené opozicí a že jejím zástupcům také vyhradila místa v dozorčích radách městských firem.

Koalice Spolu, Pirátů a STAN podepsala koaliční smlouvu 15. února 2023, o den později zastupitelé zvolili primátorem Bohuslava Svobodu (ODS). V 65členném zastupitelstvu má koalice většinu 36 hlasů. V opozici jsou ANO, Praha Sobě a SPD.