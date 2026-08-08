Řidič vyjel se třemi promile, v tunelu přišel náraz. Dodávka skončila na boku

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  22:10aktualizováno  22:34
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Dopravu v pražské Dobříšské ulici v sobotu večer zkomplikovala nehoda. Dodávka se převrátila na bok, řidič měl podle dechové zkoušky téměř tři promile alkoholu.

KRIMI

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Vozidlo se převrátilo na bok a vytvořilo překážku v provozu ve směru ze Strahovského tunelu na Barrandovský most. Řidič měl podle dechové zkoušky téměř tři promile alkoholu.

Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna 2026)
Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna 2026)
Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna 2026)
Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna 2026)
10 fotografií

Nehoda se stala kolem 20:00. Převrácené vozidlo částečně blokovalo prvý jízdní pruh, řidiči proto museli místem projíždět se zvýšenou opatrností. Řidič dodávky podle všeho najel na betonová svodidla. Dodávka poté chvíli jela po dvou kolech, než se převrátila na bok.

„Policisté nyní okolnosti nehody prověřují,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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