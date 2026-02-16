Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut

Dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem je uzavřena mezi 7. a 9. kilometrem. Nehoda byla hlášená v 06:40.
„Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30.
„Na místě byla jedna osoba s poraněním hlavy, kterou jsme následně převezli do Fakultní nemocnice Bulovka k dalšímu vyšetření,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková na dotaz iDNES.cz.
Řidiči jsou vyzýváni k opatrnosti a doporučuje se využít objízdnou trasu přes na EXITU 1 na Zdiby.