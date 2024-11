Oprava Barrandovského mostu končí. Po zátěžové zkoušce se otevře v celé šíři

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zatěžovací zkouška bude znamenat výluku severního mostu, a to v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli vždy od 20:00 do 4:35. Most zůstane i v době zkoušky průjezdný.

Barrandovský most je z roku 1983, denně ho přejede na 140 tisíc aut a je nejvytíženější komunikací v Praze. Jeho oprava měla několik etap, začala v květnu roku 2022 a přinesla dopravní komplikace, byť podle vedení TSK a Prahy díky komunikační kampani a změně chování řidičů nebyly zdaleka takové, jaké být mohly.

Původně měly práce pokračovat i v příštím roce, vedení města však poslední etapy sloučilo a rozhodlo, že rekonstrukce skončí již letos. Původní termín dokončení hlavních prací byl na konci letních prázdnin, kvůli horšímu stavu mostu ale silničáři museli dokončení posunout.

Stavbu tvoří dva mosty. Jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je už opraven, stejně jako jižní část severního mostu vedoucího dopravu v opačném směru. Nyní dělníci dokončují práce na severní části severního mostu. Víkendová zatěžovací zkouška se bude týkat celého severního mostu, který bude při nočních výlukách uzavřen, stejně jako nájezdové rampy z Modřanské a sjezdové rampy na ulice K Barrandovu a Strakonickou.

„Stejně tak zůstane i nadále uzavřena nájezdová rampa ze Strakonické na Barrandovský most. Doprava na mostě bude vedena po jižní polovině mostu. Ve směru na Brno od Smíchova povede ve třech provizorních jízdních pruzích a ve směru z Jižní spojky na Smíchov v jednom provizorním jízdním pruhu,“ doplnila Lišková. Za uzavřené sjezdy a nájezdy budou zavedeny objízdné trasy.

Sanace povrchů

Jakmile Technická správa komunikací (TSK) dokončí letošní práce, čeká most podle dřívějších informací ještě poslední, pátá etapa, při které budou dělníci sanovat povrchy. Při těchto pracích už nebudou na mostě žádná dopravní omezení.

Rekonstrukce mostu bude téměř dvakrát dražší, než se předpokládalo. Místo 594,5 milionu bude stát zhruba 1,14 miliardy korun, řekl letos v září generální ředitel TSK Filip Hájek. Důvodem je podle něj velmi špatný stav původní konstrukce, inflace nebo použití modernějších technologií.

Při započtení nulté fáze oprav, kdy se mimo jiné rekonstruovaly pilíře, výše zmíněné páté fáze a zaplacení správce stavby, se pak náklady vyšplhají téměř na 1,31 miliardy korun. Vedení města a náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) za navýšení ceny kritizují opoziční ANO a SPD.